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（中央社記者潘智義台北19日電）台灣集中保管結算所今天公布，境內基金集中清算平台自2023年6月底上線，銷售機構及投信透過平台辦理的匯款筆數平均減少74%，大幅增進市場款項收付效率。

集保今天舉行歲末迎春記者會，並發布新聞稿指出，建置境內基金集中清算平台，提供境內基金申購、買回及收益分配等交易資訊及款項收付集中處理機制，透過集中處理、彙整收付，建立基金市場標準化與自動化機制，至今已有14家投信及7家銷售機構加入，基金規模市占率達56%。

集保董事長林丙輝表示，股東e服務成長快速，「股務事務電子通知平台」（eNotice）2023年中上線，投資人熱烈響應，半年來近千家發行公司簽約，占有配股配息公司70.3%。

林丙輝說明，集保電子投票平台（eVoting）於3年內達成電子投票率60%目標，公司總數、投票筆數及股數皆創新高。視訊股東會平台（eMeeting）提供發行公司便利股東參與股東會管道，2023年計有96家公司採用，較前年成長33.3%。

開放證券服務上線部分，集保結算所推動開放證券公開資料查詢新服務，證券、期貨及投信投顧3業別均完成上線，並與3家第3方服務提供者（TSP）合作，提供便利多元的查詢服務。

開放銀行持續擴充方面，集保結算所持續擴充集保e手掌握App連結銀行範圍，投資人可透過集保e手掌握App查詢16家金融機構的存款餘額及交易明細，其涵蓋範圍占全國前20大金融機構存款餘額逾9成，是國內首創的單一App資產整合服務。

林丙輝強調，集保e手掌握ESG（環境保護、社會責任、公司治理）效益顯著，集保e手掌握App成長快速，使用戶數已逾450萬戶，以證券、存款、基金等多元資產一站式的查詢服務，提供用戶便利、快速、即時的使用者體驗，並有效降低紙本存摺掣發及證券商作業成本。

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集保解釋，投資人關係整合平台（ESG IR平台）揭露台灣公司治理評鑑及全球6大ESG評等機構，對台灣600多家上市櫃公司的評等，2023年發布「ESG評等機構行為準則」，並推出股東會投票逐案揭露服務，提升評等透明度與國際接軌。

集保統計，基金資訊觀測站2023年約有179萬次點閱，為加強視覺化及使用者體驗，分階段升級觀測站內容，包含ESG基金、數據與統計、投資教育等以專區式呈現，並且優化搜尋功能及新增互動式圖表，同時推廣定期定額。（編輯：張均懋）1130119