受中国政府救市计划的鼓舞，中国股市周二（1月23日）全面止跌反弹，香港恒生指数大涨392.80，涨幅2.63%，收复15000点大关，至15353.98。沪指小幅回升14.64，暂时止住了猛烈的跌势。但专家指出，从中国救市记录看，这样的救市措施很难产生持续效应。

市场情绪反转跟中国政府拯救市场的努力有明显的关系。中国国务院总理李强周一主持国务院常务会议，专门听取了资本市场的工作。他提出，要进一步健全完善资本市场基础制度，提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。同时，要加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”。

在此之前，中国内地和香港股市刚刚经历了近年最为黑暗的一页。1月22日，恒生指数一度大跌510点，创出14790点的新低，最后以14961点收盘，跌幅2.3%，这是2022年10月以来首次跌破15000的大关。中国大陆的三大股指跌幅超过2%。沪指跌破1月18日2760.98的低点，以2756.34收盘，创四年来的最低点。今年以来，沪指跌幅超过七个百分点，是去年以来表现最差的一个月。

中国股民通过社媒体对中国股市这种无底线下跌发出了绝望的呼喊。他们许多人原本以为3000点就是股市的最低点，但是市场持续下滑，给他们造成了巨大的损失。许多人表示，他们的心理已经处于崩溃的边缘。

在李强讲话的同时，美国财经媒体彭博社说，北京当局还决定将从中国国企的海外账户融资两万亿元，通过香港股市收购在岸股票，以稳定证券市场。

彭博社说，中国当局已经另外拨出三千亿元人民币的地方资金，通过国有金融公司中金公司投资国内股票。

另据路透社周一报道，知情人士透露，中国主要国有银行周一采取行动支持人民币，收紧离岸外汇市场的流动性，同时随着股市下跌，于在岸外汇市场积极抛售美元。

不过，彭博社指出，中国当局这次的救市力度虽然很大，但回看中国救市的记录、严峻的经济状况和北京的长期政策路线图，政府的救市措施很难让投资者打消他们的怀疑态度。一旦这次股市上涨不能维持，市场情绪将面临继续下行的风险，这是当局难以承担的，因为投资人对股市连续三年下跌的记录已经感到极度恐慌，中国市场在全球投资组合中的占比也会迅速萎缩。

英国牛津大学中国中心助理研究员、瑞银集团前首席经济学家乔治·马格努斯（George Magnus）表示，中国人民肯定会告诉习近平，“证券市场的暴跌就是一个稳定风险”。

彭博社引用他的话说，“投资人放弃中国股票不仅是因为正常的股值原因，而且是因为整个经济政策和政治环境都在恶化。恢复信心可能需要在这两方面都作出重大改变。”

纽约梅隆银行投资管理公司亚洲宏观和投资战略部主任阿宁达·米特拉（Aninda Mitra）指出，中国股票价格很低、持有量也严重不足，“市场情绪和股票价格出现短期提振并不令人意外”。

米特拉对彭博社说，“不过，我们怀疑这种提振的可持续性，除非（当局）同时推出更加广泛的影响深远的全面改革方案。”

彭博社说，投资人的怀疑态度并没有什么值得大惊小怪的。中国过去发生过很多这类动用政策工具给市场止血的做法，但几乎没有成功的先例。2015年中国经济下滑加速，中国政府在当年夏季推出总额高达2400亿美元的刺激方案，其作用也是转瞬即逝。