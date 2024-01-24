中醫師表示，天冷時，要特別留意足部的保暖，因此建議可進行超慢跑，不只溫暖全身還有燃脂效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，對於戶外作業的勞工沒低溫假，該如何抵抗低溫警報？幸福翰醫堂中醫師陳信宏表示，天冷時，要特別留意足部的保暖，因此建議可進行超慢跑，不只溫暖全身還有燃脂效果；睡前1小時，可用溫水泡腳，睡覺時穿著厚襪，不但能防止抽筋還能助眠；另，可挑選數項溫經散寒、袪濕通絡的藥材，並酌加入穀物，幫助溫通肌表。

陳信宏在臉書專頁「阿信中醫師．陳信宏」發文分享3招增加保暖效果，包含慢跑、泡腳，還教大家自製中藥暖暖包，溫經散寒，提升保暖力！

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保暖第1招：律動慢跑溫暖足底

陳信宏指出，中醫認為寒邪容易沿著足部，尋著經絡侵略人體，所以天冷的時候，要特別留意足部的保暖，推薦大家可以進行最近很紅的超慢跑，每日運動10至20分鐘，活絡血液循環，增加心肺功能；習慣之後，步頻可以慢慢延長至1小時，慢跑期間達到不喘、不累的狀態，不但溫暖全身，還可以增加燃脂的效果。

陳信宏表示，做此運動時，應備好運動鞋、瑜伽墊，並用手機下載節拍器APP，步驟則先將節拍器設定180步頻／分；慢跑時維持腰背挺直，雙腳輕抬即可；再來跟著節拍，輪流抬舉雙腳；以手肘帶動手臂，自然前後擺動，帶動腰部原地跑步；維持步頻達15至20分。

保暖第2招：熱水泡腳利於助眠

陳信宏強調，睡前1小時，可以用溫水泡腳，睡覺時穿著厚襪。泡腳桶建議使用能浸泡至小腿肚一半位置的高桶，泡腳的時間約15至20分鐘左右，溫度約38至42度為宜。推薦可在湯泉中加入適量艾葉、合歡皮、玻瑰花瓣，並酌加一滴香精。足底溫暖感只要能保持，不但能防止抽筋，還能助眠。

保暖第3招：自製暖暖包助溫通肌表

陳信宏說，環保暖暖包是三伏貼配方延伸，配方中挑選數項溫經散寒、袪濕通絡的藥材，並酌加入穀物，幫助溫通肌表；妥善使用環保暖包可保暖達1小時以上，香氛暖身，還可以重複使用。不過微波後，暖暖包的初始溫度可能會稍高，孩童或是皮膚稚嫰者應特別留意溫度變化，切勿長時間接觸皮膚使用。

●材料：艾葉1錢、乾薑1錢、丁香2錢、小茴香2錢、白芍2錢、燕麥（或白米、豆類）50克、棉布袋數個、棉繩或麻繩。

●作法：將藥材與燕麥，放入棉布袋中，以麻繩繫好封口；以微波爐加熱3分鐘，注意微波爐使用，不能含金屬或塑膠成份。

陳信宏提醒，市售的暖暖包取得簡易，簡便又發熱快速。然而，市售一次性暖暖包，主成份為鐵粉，其中還含有活性碳、鹽與蛭石，因成份為複合性材質，其實是無法回收。所以使用完畢的暖暖包，不要撕開或倒掉填土，請直接以一般垃圾處理，以減少鐵粉污染土壤或水源。

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