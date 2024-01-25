【菁英論壇】習近平殺雞取卵 香港繁華成追憶

【新唐人北京時間2024年01月28日訊】中共破壞香港一國兩制之後，香港的國際金融地位事實上已經岌岌可危了，這只曾經會生金蛋的雞目前正在被屠宰，這對中國大陸會產生什麼樣的後果？去年以來，中國大陸和香港的股市去年以來持續下跌，中國經濟已經陷入困境，最近中共終於推出大動作，中共央行宣布降息百分之零點五。另外，彭博社的報導說，中共要設立一個兩萬億人民幣的股市平準基金，以挽救股票市場。但是這些動作是否有用？對中國經濟會有多大的幫助呢？

股市陷入信心危機 中國必須結構性改革

臺灣整體經濟學學者吳嘉隆在新唐人《菁英論壇》節目中表示，中國股市下跌的根本原因不是缺流動性資金，有一個重要的情況叫做信心危機。一旦到了信心危機的話，那就麻煩，你現在做這些措施，所謂救市的這些措施，是不是能救到經濟？是不是能挽救信心？這些方面都有問題。所以短期內，如果中國政府救市能有一點效果的話，可能就是造製造一個技術性反彈，這也會成為大戶的逃命波。

大紀元資深編輯與主筆石山在《菁英論壇》表示，現在網上有很多說法，說中共準備拿兩萬億救股市，說這可能是中國大陸富豪最後的逃命機會。因為有人買了嘛，我就可以套現，套出來就可以逃。中共過去一直在說，我們不再搞以前的那種所謂大水漫灌，就是說不像2008年所謂的四萬億資金丟進去，但是中共現在除了大水漫灌，除了印錢的方法，它還能有別的方法嗎？大水漫灌有時候有用，但必須是你已經有土地、已經有種子，如果你這些東西都沒有，你光放個水，那就是水災，那不是漫灌。還有就是，中國的整個經濟現在面臨的問題是一個結構性問題。有的朋友說，中國的經濟問題根本不是經濟問題，現在面臨的問題實際上是政治問題，是政治制度政治結構上的一個問題。

吳嘉隆在《菁英論壇》表示，觀察中國經濟，首先我們看到的就是舊的經濟增長動能消退，但是新的經濟增長動能沒有補上。其次是官方政府也提不出有效的刺激方案。

中國經濟的增長動能，從鄧小平推動改革開放，從一九九二年南巡開始算起，第一個就是外來直接投資，這個是製造業；第二個是基礎建設投資；第三個是國營企業的固定設備投資，簡稱固定投資；第四個就是房地產投資。總共是這四項投資來拉動中國經濟在不同的發展階段完成它們的任務。現在這四個投資全部飽和，已經過度投資，變成一個飽和的狀態。所以如果現在當局繼續拿資金來做基礎建設投資的話，根本不能解決問題，反而會製造更多問題，就是會產能過剩。

中國經濟一個重點就是不管哪一個行業，只要中國企業進來的話，搞到最後都是過度投資，產能過剩。從記憶體到面板，到太陽能，很多很多的紅色供應鏈，都是同樣的原理，就是到最後一窩蜂，然後過度投資、產能過剩，然後就殺價競爭。當然它們的價格背後還搭配一個東西，叫做國家補貼，國家補貼以後，整個價格降下來，把別人（外商）先趕出市場，然後它們再把價格漲回來，這一套操作叫做中國模式。

現在看來，如果不能靠基礎建設投資的話，那麼中國經濟如何去尋找新的經濟增長動能？這個問題不解決的話，你現在撒錢沒有用，所謂大水漫灌，這個沒有辦法產生效果。所以到最後還是要回到基本面，就是中國經濟問題的解決，必須從技術階梯上來講。中國過去是從最低端進來，然後大量複製已經成功管用的模式，最後造成產能過剩、過度投資，要解決這個問題，就必須要在產業方面進行轉型和升級，就是要從模仿轉成創新，也就是說不能老是搞山寨，不能老是搞竊取，中國必須開始推出自主創新能力的培養、人才的培養。

所以中國經濟問題的根本解決在於進行轉型和升級，往技術階梯的上遊走，不要一直停留在低端這邊。這樣做的話，中國就必須重視智慧財產權，必須保護私有產權，不能說消滅私有制，不能搞這一套。所以到最後，中共的社會主義體制本身就會跟經濟發展產生基本的矛盾，它不重視產權，不重視智慧財產權，它就沒有辦法真的建立自主創新能力，沒有辦法真的推動轉型和升級。

香港金融地位特殊 中共控制兩種貨幣黑白通吃

彭博社1月23日引述知情人士消息指出，中共當局正在考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行，方案包括設立規模2萬億元（人民幣）左右的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港通和深港通投向A股。

香港國際關係學者（現任臺灣國立中山大學副教授）沈旭暉在《菁英論壇》表示，前幾天香港股市恒生指數跌破了一萬五千點，這是香港人很大的一個心理關口，可是香港人最大的擔心不是說中共有沒有錢救市，而是究竟這些錢從何而來，你通過香港把錢弄進大陸去，很多人擔心這些錢是否就是香港自己的儲備，然後把它送進去中國大陸，把它說成了一個境外投資。要這樣子的話，香港的經濟不但不會好起來，而且還會有更大的問題。

香港從前最大的優勢，其中一個就是聯系匯率，所以有港幣基本上是等同於有美元，然後你再把它換成了人民幣，可以做中國以前從來做不到的東西，所以中國現在可以通過香港來拿美元，香港最大的利用價值就在這裡。

今年香港說要擬定一個基本法23條，裡面很多是針對所謂的外國勢力，但是外國勢力其實很難定義，香港從前是一個國際金融中心，所以你要是進一步打擊香港和國際的聯系的話，當然香港就會慢慢失去從前國際金融中心的角色，只可能扮演所謂的一帶一路的金融中心，中國的金融中心，這與從前完全不是一回事了。

香港現在是一國一制了，很多從前的制度，香港不再可以保留。所以很多外國公司他會發現要投資中國的話，沒有必要再通過香港，因為他們知道香港的錢也不是很安全。同時還有很多奇怪的東西，包括有一些公司的資產給充公，有一些所謂的NGO它的錢也給充公。香港政府的理由也莫名其妙，不管說國家安全，還是說違反什麼稅務條例，它們的目標就是錢不可以離開香港。

石山在《菁英論壇》表示，其實中共到現在還是特別看重香港，最重要的一個原因，不是因為它覺得香港可以作為一個模范，可以給中國帶怎麼樣的未未發展的一個方向，一個示範，最重要的原因，其實是中共希望香港能作為人民國際結算中心來存在。也就是說香港是一個單向閥門，中共可以控制這個錢如何進出。而且通過中國經濟的這個規模，對全世界施加影響。

我曾經跟香港的一些朋友聊天，有一些是搞金融的老行尊了，他跟我說，你知道全世界沒有任何一個國家的政府能夠控制兩種貨幣，只有中國可以，一個是港幣，一個是人民幣，它擁有兩種貨幣，一種是自由的，一種是不自由的，一種是可以跟美元掛鉤的，一種是這個內部掛鉤的。所以中共在裡面可以交換的東西，空間非常大，它又玩這個遊戲玩的非常的順，而且可以玩所有對它有利的東西。你換任何一個國家的政府都沒有這種條件。

中共高層曾力挺香港 當今黨魁殺雞取卵

大紀元時報總編輯郭君在《菁英論壇》表示，香港已經接近被毀掉了。香港之所以是東方明珠，是因為香港是東西方的交界，這裡說的不是地理上的邊界，它是文明邊界，它既有西方文明的東西，也有東方中國文明的要素，在這兩個文明在融合的過程中，香港形成了一套自己獨特的東西，就是我們經常叫香港精神。它的法治體系，社會個人自由保障體系、言論自由、文化和其它方面的創新創意等等，香港都曾經輝煌一時，而且遙遙領先。那現在這些東西都失掉了，中共出於它自身國際戰略的重新定位，特意在削減香港的地位，為何中共要重新定位香港呢？我認為跟前幾年中美關係的突變有關係。

九十年代之前的香港除金融貿易投資之外，還有很多其它他領域，如服裝、金融、珠寶設計、廣告創意、電視、電影、音樂、文化、文學等等，即使工廠都搬去了中國大陸，但是香港港仍然是非常繁榮，但是現在基本上是百業蕭條，全沒了。沒有自由其實就沒有繁榮，也不可能有任何創意，這個是肯定的。香港的這個國際金融中心、貿易中心、航運中心、信息中心，這些這些中心沒有可信的獨立的司法體系，完全不可能再存在，都會變成遺址，這只是時間的問題。

以前新加坡的李光耀總理見到鄧小平，他告誡鄧小平時候說，香港是一個能下金蛋的雞，意思就是說你別去殺雞取卵。有人問鄧小平說，香港人能不能反對共產黨？鄧小平當時說可以，可以反共，只要支持一國兩制這個框架就行。鄧小平他不殺，但是現任中共領導人還真的做了這種殺雞取卵的事。

其實不光是李光耀，中共高官包括李瑞環也講過同樣的話，九十年代他是主管政協和統戰的政治局常委。李瑞環講過很有名的茶壺論。有人說，收回香港要把殖民地文化的污垢徹底清洗掉。李瑞環當時說，香港就是一把有歷史的紫砂茶壺，之所以有錢，是因為它裡面的茶垢，如果洗乾淨變成新茶壺的話，那就不值錢了。當時這個說法在中國非常的流行。我記得朱鎔基到香港訪問，他看到香港的繁榮，他在香港公開演講說，香港搞不好搞壞了，不但你們有責任，就是指香港官員，你們香港官員有責任，我們也有責任，就是中共官員也有責任。朱镕基說，我們如果這樣，我們都將成為歷史的罪人。這個是朱镕基在香港的公開演講，當時電視全部都播出了。

更早些的時候，趙紫陽接見香港記者說的更直接，他就說香港搞的就是資本主義，不存在精神污染的問題，因為中國時正在反對精神污染。趙紫陽的意思就是說，香港的報紙可以繼續言論自由，可以反共。

香港這些自由的特徵和香港的經濟繁榮是息息相關的，尤其是司法獨立，當司法獨立被剝奪和改變之後，基本上香港的自由就是不可能再持續了。所有的中心包括金融中心，它一定會消失變成遺址，現在我看已經是廢墟了，很快就會變成遺址。如果中共在十年之內垮臺的話，香港仍然有希望起死回生。這是我們一直在期盼的，如果中共這個政權再延續十年二十年的話，香港一定會變為化石，最後真的只能靠遊客參觀來賺點小錢。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足于華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

本期《菁英論壇》全部內容，敬請線上收看。

《菁英論壇》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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