被紐約時報譽為「最能定義當代摩登料理」的英籍鬼才主廚 James Sharman 與台畜旗下精品肉鋪 ROU by T-HAM 攜手合作，於台北萬豪酒店的「中城廣場」打造全新概念餐廳《Rou x James Sharman》，提供最正統的英式早午餐，成為許多人心中必吃名單。

by 豬編 - 2024/01/27 更新

Photo／台灣中子創新股份有限公司

肉肉控們注意！想要在早餐時光大口吃肉，大快朵頤的機會來了！被紐約時報譽為「最能定義當代摩登料理」的英籍鬼才主廚 James Sharman 與台畜旗下精品肉鋪餐飲品牌「ROU by T-HAM」攜手合作，於台北萬豪酒店的「中城廣場」打造全新概念餐廳《Rou x James Sharman》，以最正統的英式早午餐搭配挑高明亮舒適的店內環境，加上獨特的動態菜單，以精美且獨具吸引力的餐點製作過程影片，造成熱議話題，被喻為此生不可錯過的必吃早午餐。

鬼才主廚James Sharman攜手精品肉舖ROU by T-HAM 打造台北最強早午餐。

James SharmanＸROU by T-HAM 聯手打造精品肉舖時尚小酒館

《Rou x James Sharman》以精品肉舖與時尚小酒館概念出發，現場提供零售區可購買頂級肉品，店內更有熟成冰箱，內有各種熟成肉品可以選擇。不論是培根、香腸、血腸都是由英籍鬼才主廚 James Sharman 親手自製。在台灣已有 The Tavernist、Fermi 兩家餐廳的 James Sharman，擁有豐富的烹飪經驗和獨到的飲食見解，他的烹飪風格充滿創意和新奇，成為國際飲食界的矚目人物。James 認為烹飪除了單純烹調食物以外，更具有一種社會責任，也是個人理念的實踐，希望能夠提供給消費者以100%無污染原料自製的「Real Food 真食物」，讓每個人都能吃得安心又健康。

TikTok觀看490萬次的Full English breakfast，包含自製英式香腸、血腸、水波蛋、洋芋千層、焗烤番茄，以及烤酸種麵包。

這樣獨特且強調食物與人之間健康關係的理念，深獲台畜旗下精品肉鋪品牌《ROU by T-HAM》認同，《ROU by T-HAM》以提供頂級肉品聞名，嚴選各國頂級生熟肉品，日本和牛、鹿兒島黑豬，美國 USDA Prime 牛肉、西班牙 Bellota 等級伊比利生火腿。傳承50年老師傅手藝的珍珠香腸、黑豬肉貢丸與客製化肉品分切服務，提供買肉、吃肉的新體驗。此次與 James Sharman 攜手打造出獨一無二、以提供完整肉食體驗的全新肉舖概念餐廳。現場提供「正統英式奢華早午餐」與「歐式經典晚餐」，每道菜餚均是 James Sharman 與團隊從頭開始製作食材，不使用額外的添加物，健康與美味全部都看得見。

TikTok觀看380萬次的French Toast，包含自製布里歐吐司浸在特調的蛋液中再烘烤，並搭配自製藍莓果醬和鮮奶油。

全台首創動態動態菜單，TikTok 破千萬次觀看

除食材講究外， James Sharman 更獨家首創全影音動態菜單。以獨具一格的拍攝手法，搭配輕快音樂，只要點擊該菜品，就可觀看完整製作過程，獨特呈現方式，引發網路上廣泛討論和分享。相關影片上傳至 TikTok，不到一個月就突破千萬次觀看，除了台灣粉絲外，更有美國、英國等國際饕客留言推薦，經典的「Full English breakfast 英式早午餐」與「French Toast 法式吐司」更超過800萬觀看次數，成為《Rou x James Sharman》全新的招牌美食，眾多饕客紛紛前來品嘗。熱門用餐時段一位難求，凸顯《Rou x James Sharman》作為高端肉舖餐廳的獨特魅力，已是台北飲食界不可忽視的重要一員。

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