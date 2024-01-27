随着乔·拜登（Joe Biden）总统的中东特使布雷特·麦格克（Brett McGurk）从该地区返回华盛顿，白宫周五（1月26日）表示，希望关于释放被哈马斯扣押在加沙的其余人质的谈判能够取得进展。

国家安全委员会发言人约翰·科比（John Kirby）说，拜登周五与埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西（Abdel Fattah el-Sissi）进行了交谈。

科比说，美国总统周五还与卡塔尔的埃米尔·谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ）进行了交谈，努力促成人质的释放。

据美国媒体报道，中央情报局局长威廉·伯恩斯（William Burns）将与以色列和埃及的同行以及卡塔尔的埃米尔会面，讨论其余人质的释放问题，并试图促成以色列和哈马斯在加沙的停火。

据白宫称，中东特使麦格克正在从该地区返回，在那里他参与了关于争取人质获释的“积极”的讨论。

自11月第一批人质从加沙获释以来，卡塔尔在谈判中发挥了核心作用。

对话者正试图通过谈判达成新的停火协议，以停止战斗，以便释放更多的人质和释放被以色列监禁的巴勒斯坦人。在11月下旬为期一周的停火中，大约100名被哈马斯扣押的人质和240名被以色列监禁的巴勒斯坦人被释放。

但是一直没有达成新的停火协议。

国际法院裁决

周五，在17名法官中至少有15名法官同意的多数裁决中，国际法院（ICJ）命令以色列防止对巴勒斯坦人的种族灭绝行为，并采取更多措施帮助平民，但它没有按照原告南非的要求下令停火。

南非本月向法院提起诉讼，指控以色列在对哈马斯的进攻中实施了国家主导的种族灭绝。

南非提出此案的法律前提是，种族灭绝是一种非常严重的罪行，所有国家都有义务防止它发生。

虽然这一裁决使巴勒斯坦人对一项加沙停火有约束力命令的希望破灭，但它也反映了以色列的法律挫折，以色列曾希望法院驳回南非依据在纳粹大屠杀犹太人后制定的《防止及惩治灭绝种族罪公约》而提起的诉讼。

法院表示，这场战争正在造成严重的人道主义伤害。它还表示，它“严重关切”在加沙被扣押的人质的命运，并呼吁哈马斯和其他武装团体立即无条件释放他们。人质是在10月7日对以色列的袭击中被俘的，这次袭击引发了以色列和哈马斯之间的冲突。

巴勒斯坦权力机构的外交部表示，这一决定是一个受欢迎的提醒，“没有一个国家可以凌驾于法律之上”。哈马斯高级官员萨米·阿布·祖赫里（Sami Abu Zuhri）告诉路透社，该裁决将有助于“孤立占领并揭露（以色列）在加沙的罪行”。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）则对国际法院不下令停火的决定表示欢迎，但他拒绝了种族灭绝的说法，并称这是“令人发指的”，并表示以色列将继续自卫。

以色列必须在裁决后一个月内向法院提交一份报告，说明它为遵守裁决而采取的步骤。法院将详细审议案情实质，这一过程可能需要数年时间。

虽然国际法院的裁决是最终裁决，不得上诉，但该法院无法执行这些裁决。

以色列表示，它尽最大努力避免平民伤亡。

加沙卫生部周五表示，在三个多月的战争中，加沙地带的死亡人数已攀升至26000多人，受伤人数超过64400人。

加沙卫生部周五早些时候表示，在过去的24小时内，有183名巴勒斯坦人在以色列的袭击中丧生，377人受伤。

以色列军方表示，它正在调查周四在加沙市的一处路口交通圈的一次攻击事件。哈马斯卫生官员说，这次攻击造成至少20人死亡，另有150人受伤，而巴勒斯坦人当时正在等待人道主义援助。

同样在加沙中部，巴勒斯坦卫生官员说，以色列夜间空袭了努塞拉特（Al-Nusserat）难民营的一所房屋，造成六人死亡。

战斗严重扰乱了人道主义援助进入加沙。国际慈善机构行动援助（ActionAid）周四表示，当地的饥饿已经达到了灾难性的程度，人们不得不将动物饲料磨碎用作面粉。

“饥荒正在整个领土逼近，” 行动援助在一份声明中说，“同时，强烈怀疑北部地区出现了零星饥荒，将援助物资运到当地极具挑战性。”

自10月7日恐怖袭击以来，战斗成为以色列结束哈马斯对加沙地带控制的努力的一部分。哈马斯武装分子在那一天入侵以色列南部，造成约1200人死亡，约250人被扣为人质。

（本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）