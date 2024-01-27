謝淑薇奪澳網混雙冠軍寫台將紀錄 明拚女雙金盃

台灣網球名將謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基26日在澳網混雙決賽強拉尾盤，在化解對手1個冠軍點後連拿3分，以2比1逆轉擊退美國的柯拉芙琪珂與英國斯庫普斯基奪冠，成功抱回她生涯第1座大滿貫賽混雙冠軍，28日將再拚女雙金盃。謝淑薇是台灣奪得澳網混雙冠軍第一人，傑林斯基同樣也是波蘭第一人，他們在澳網開打前最後一刻決定合作卻打出驚奇，傑林斯基透露他能為波蘭寫紀錄，要感謝謝淑薇破除魔咒。（看完整報導）

去年12月景氣燈號續亮黃藍燈 國發會：經濟緩步復甦

國發會26日公布去年12月景氣燈號，連續第2個月亮出黃藍燈，且領先指標轉為上揚。國發會表示，台灣受惠於全球商品貿易量回升，以及AI、高速運算等新興科技擴展帶動，景氣走出谷底，不過今年全球經貿存在諸多不確定性，主要國家貨幣政策轉向時點，以及美中角力、俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機等地緣政治風險，均須密切留意。（看完整報導）

三班護病比標準公布3月上路 輪夜班最高可領2.1萬獎金

台灣護理人力長期面臨短缺窘境，根據衛福部數據，領證護理人員約31萬人，但統計至去年12月底執業人數19萬24人、約6成，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響患者就診權益，護理界疾呼訂定三班護病比並入法。衛生福利部26日公布各層級醫院新制標準，預計3月1日上路，且輪值夜班者每月可額外領6400元到2萬1000元獎金，回溯自1月開始發放。衛福部長薛瑞元表示，新制先從公告並獎勵開始，入法會晚一點。台灣社區醫院協會理事長朱益宏認為，地區醫院護病比最高、獎勵最低，可能加劇已嚴重的人力缺口。（看完整報導）

LINE Pay登錄興櫃首日飆漲近2倍 躍升千金股

行動支付品牌LINE Pay 26日以每股348元登錄興櫃，蜜月行情一飛沖天，盤中觸及1030元，以登錄價348元計算，漲幅高達195.98%；至下午2時止，成交量約433張，零股交易熱絡。LINE Pay在台灣用戶超過1200萬，平均每2人就有1位用戶。法人分析，市場對新興支付概念科技，給予高度本益比期待，尤其LINE Pay掌握國內重要金流，用戶擁有很強的黏著度，算是國內市占最強平台。（看完整報導）

長榮機師若罷工機票團費可退嗎？勞資爭議旅客QA一次看

機師工會25日預告長榮機師春節和清明連假前後可能罷工，以爭取調薪20%、提高外站津貼至每小時6美元、要求公司禁用違法外籍機師，雙方協商後，資方已同意落實提供外站免費早餐、優先考量員工健康福祉及留才久用、外站福利充足強化及檢討薪資結構。品保協會26日表示春節機位已滿，若機師春節罷工，旅行社將不知如何調整。中央社整理重點問答，帶你了解罷工日期何時確定、影響哪些航班與旅客該如何因應突發情況。（看完整報導）

週末合歡山可能下雪 2/1各地白天逾25度、中南部上看30度

中央氣象署預報週末北部東北部雲量較多，中南部晴到多雲，迎風面的北海岸、東半部有局部短暫雨；北台灣氣溫15到16度，花東19到23度，中南部則有20到25度。預估27日晚上到28日清晨中部以北3000公尺以上高山都有機會降雪。29日後溫度逐日回升，2月1日到2日各地高溫約25到26度，中南部上看30度。27日晚間起東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，雲嘉南、高屏及金門的空氣品質亮橘燈，馬祖亮紅燈。（看完整報導）

防店家違規濫用文化幣 文化部祭異常交易監測等防弊措施

文化部常態化16歲至22歲文化成年禮金20日起發放，對於近日部分不遵守規則的店家、個人，文化部長史哲26日呼籲使用者不應變成扭曲美意的縫隙。文化部則表示，除持續進行網路巡檢，也善用科技執法，祭出大數據分析異常交易、法辦等措施，防止店家違規及使用者轉售或兌現文化幣。書店裡有什麼東西不能用文化幣買？QA整理帶你一次看。（看完整報導）

逃亡近半世紀 日本通緝犯桐島聰據傳落網

常到日本的旅客可能會在地鐵站或派出所看過一張「指名手配」（通緝）海報，上頭寫道，照片中男子桐島聰隸屬極左暴力團體「東亞反日武裝戰線」，是連續企業爆破事件犯嫌，希望目擊者向警方通報。在被通緝將近半世紀後，26日傳出現年70歲的桐島聰已在神奈川落網。疑似桐島聰的癌末男子以假名住院，25日突然坦承自己是桐島聰，醫院隨後通報警方，警視廳將以DNA鑑定確認他的身分。（看完整報導）

中國留學生騷擾海外民主活動人士案 美陪審團裁定有罪

就讀波士頓柏克萊音樂學院的吳曉磊涉嫌於2022年10月多次向張貼支持中國民主自由海報的同學發送威脅和騷擾訊息，內容包括「如果繼續張貼海報就要剁掉你的手」，他被控「網絡跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅性通訊罪」25日經美國波士頓聯邦地區法院陪審團裁定成立，每項指控都面臨最長5年監禁和最高25萬美元罰款。（看完整報導）

模擬建立使館 瑞士導演把台灣外交挑戰搬上國際舞台

由兩廳院與瑞士洛桑維蒂劇院合製的舞台劇「這不是個大使館」於柏林藝術節劇院首演，柏林里米尼紀錄劇團的瑞士導演凱吉運用紀錄劇場的形式，模擬建立一座大使館，將台灣的外交挑戰與地緣政治困境帶到國際舞台，引起觀眾熱烈迴響。凱吉表示，製作靈感來自與瑞士工業辦事處的交流經驗，他發現這些商務機構實際扮演使館角色，從而對台灣如何使用創造性語言應對外交挑戰產生興趣。（看完整報導）

開箱老照片》福衛一號升空 台灣太空產業關鍵一大步

我國自主發展的首枚衛星「福爾摩沙衛星一號」1999年1月27日在佛羅里達州成功發射升空。台灣1991年篳路藍縷展開太空計畫，透過執行福爾摩沙衛星一號、二號、 三號計畫，產官學研「太空國家隊」逐漸成軍。除科學任務取得成果，福衛一號搭載5項國內廠商承製的元件，參與業者包含宏碁、系通、勝利工業與士林電機，象徵台灣進軍太空產業踏出關鍵一步。福衛一號讓台灣從衛星接收國變為衛星發送國，成為全球第33個擁有衛星的國家。（看完整報導）

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