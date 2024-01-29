联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）周日要求美国和其他国家立即恢复对联合国巴勒斯坦救助机构的资助，表示加沙被驱离的民众急需援助，即使联合国在调查10多名救援人员据称参与哈马斯10月对以色列的攻击。

古特雷斯警告说，联合国救济和工程处（UNRWA）缺乏资金，对加沙2百多万巴勒斯坦人的援助就将在2月1日星期四开始减少。美国等9个国家在12名巴勒斯坦救援工人上周被控帮助执行哈马斯对以色列的攻击后停止资助这家机构16亿美元的年度开支。

古特雷斯在声明中说，“这些雇员据称的可恶行径必须承担后果，” 可能面临刑事起诉。9名救援工人已被立即解雇，1人确认死亡，另外2人的身份正在澄清中。

古特雷斯并说，“为UNRWA工作数以万计的男女工作人员中，许多人处于对人道主义工作者而言最危险的境地，他们不应该受到惩罚。他们所服务的绝望民众的迫切需求，必须获得满足。”

以色列对此立即反驳。以色列常驻联合国代表吉拉德·埃尔丹（Gilad Erdan）说，古特雷斯“再次证明，以色列公民的安全对他不是很重要。”

埃尔丹说，“他多年忽视向他亲自递交的UNRWA支持并参与煽动和恐怖主义的证据后，并没有进行全面调查以查找UNRWA中的所有哈马斯恐怖分子，现在又要求恢复资助一个深受恐怖主义污染的组织。”

埃尔丹指出，“在全面调查前资助UNRWA的每个国家应该知道，其金钱可能用于恐怖主义，向UNRWA转交的援助可能到达哈马斯恐怖分子手中而不是加沙人民。”

这个联合国机构向在1948年以色列建国战争期间逃离或被赶出现在的以色列的巴勒斯坦家庭提供医疗和教育。他们目前住在加沙、以色列占领的西岸、约旦、黎巴嫩和叙利亚的难民营中。

美国是这家机构最大的资助国。但美国、澳大利亚、英国、加拿大、德国、意大利、芬兰、荷兰和瑞士这9个停止资助的国家提供了该机构将近60%的资金。

与此同时，两名美国高级官员说，谈判人员据报接近达成一项停火协议，让以哈停战两个月，释放其余被哈马斯关押在加沙的100名左右的人质。

协议要求在第一个30天内释放其余妇女、老年和受伤人质，但何时释放男人质尚不清楚。协议还要求以色列允许更多的人道援助进入加沙。

美国中情局长比尔·伯恩斯（Bill Burns）星期天在巴黎会晤以色列摩萨德情报局长戴维·巴尔内亚（David Barnea）、卡塔尔首相哈马德·阿勒萨尼（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ）和埃及情报负责人阿巴斯·卡迈勒（Abbas Kamel），讨论可能的停火。

一百多名人质11月底在一周的停火中获释，交换以色列关押的240名巴勒斯坦人。此后战斗没有停过，没有更多的人质获释。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）星期六对国际法院就加沙死亡和破坏程度谴责以色列的回应时说，以色列将“决定并根据其安全需要行事。”

以色列军方在星期五国际法庭的裁决后愈发被要求执行法庭的报告。这家法院的17名法官中至少15名命令以色列防止对巴勒斯坦人的种族灭绝行为，更多帮助平民。

但法院没有命令停火。

（本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）