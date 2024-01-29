在中国生产成本飙升的情况下，玩具制造商发现在将生产转移到其他更便宜的地区时做出选择原来并不是一件轻松的事儿。

六年前，美国跨国制造商孩之宝(Hasbro)向印度耐用品和航空器材供应商Aequs寻求分包。

“他们说，我们现在正寻求将数以百万美元计的产品生产从中国转移到印度，想看看你们能否参与我们的玩具制造，”Aequs的消费者部门负责人霍比特·海奇说。“我们说：只要我们能在未来几年内获得至少约1亿美元的业务，我们肯定可以参与投资。”

快进到今天，Aequs在印度的贝尔高姆（Belgaum）市有两个占地35万平方英尺的设施，为孩之宝和其他公司，包括旋风大师（Spin Master），生产数十种类型的玩具。

但是，海奇和其他制造商都承认，印度和其他国家在效率方面无法与中国匹敌，这限制了公司向低成本基地转移的努力，如果大部分生产仍然在中国，未来玩具价格上涨的风险也会增加。

海奇说：“我们没有中国那样的港口设施。我们没有中国拥有的运输设施。他们过去30年来一直在做。他们的效率水平比我们高得多。”

然而，对于包括孩之宝和芭比娃娃制造商美泰（Mattel）在内的玩具制造商来说，在新冠肺炎大流行期间，依赖中国进行大部分生产的风险凸显了出来，当时中国港口难以出口货物，并且定期关闭，导致货物滞留。

尤其是中国不断飙升的劳动力成本已经促使各行业的制造商在产地方面努力谋求多元化。

荣鼎集团去年9月的一份报告显示，美国和欧洲宣布的对印度绿地投资总额在2021年至2022年间猛增了650亿美元，即400%，而对中国的投资则从1,200亿美元的峰值降至2022年的不足200亿美元。2018年，墨西哥、越南和马来西亚也吸引了一些被重新定向的资本。然而，尽管其他行业取得了成功，但玩具制造商仍在努力转移生产。

根据标普全球市场情报的贸易数据服务磐聚网（Panjiva）提供给路透社的美国和欧盟进口数据，截至去年前七个月，中国大陆仍占美国和欧洲销售的玩具的79%，而2019年为82%。

相比之下，2019年中国大陆占美国和欧盟服装进口的35%。 但是在截至去年7月31日的头一年里，这一数字下降至30%，印度和墨西哥是最大的受益者。

“从中国大陆重新回到本土容易吗？不，不容易。对于玩具行业来说更是如此，”标普全球市场情报分析师克里斯·罗杰斯表示。“情况更加复杂，因为它们具有很强的季节性，你要求合作伙伴在大部分时间里保存库存。玩具制造商还必须在安全、采购和确保员工得到良好待遇等方面加倍严格。”

据印度央行估计，中国的最低工资在每月1,420元至2,690元人民币（198.52美元至376.08美元）之间，而在印度，非熟练工人和半熟练工人每月的工资在9,000印度卢比至15,000印度卢比（108.04美元至180.06美元）之间。

但罗杰斯表示，如果一家公司从合同制造商那里购买产品，那么从其他国家采购可能需要18个月的时间；如果一家公司从头开始建造一家新工厂，则需要长达三年的时间。

秋季销售的玩具都是从五月开始生产，然后储存或运输。

“更为合理的成本”

孩之宝从2018年就已经开始将对中国的过度依赖作为运营风险加以关注，而据报道，自2007年以来，美泰一直在逐步撤离中国，当时该公司不得不召回数百万件受含铅油漆污染的玩具。而自新冠疫情爆发以来，整个行业都加大了脱离中国的力度。

孩之宝没有回应置评请求，而美泰拒绝对此事发表评论。

中国工资的不断上涨正在推高玩具价格。例如，根据Circana（前为NPK）的数据，在英国，2022年上半年价格上涨了约8%。消费者面临的风险是，如果制造商不能通过转移到更便宜的生产中心来降低成本，价格将继续大幅上涨。

尽管美国对中国玩具的关税目前可以忽略不计，但由于一些共和党政客呼吁取消中国的"永久正常贸易关系"地位，这种情况可能会改变。据美国零售联合会称，此举可能会使美国玩具的价格上涨五分之一以上。

“我们都在考虑降低在中国的风险，”万代英国公司总经理尼克·奥尔德里奇说，该公司是塔玛奇虚拟宠物的制造商。“在中国，原材料成本大幅上涨。我们正在寻找生产成本更为合理的地方。”

万代目前仍然主要在中国大陆生产，但部分产品是在台湾、日本和越南制造的。据奥尔德里奇说，该公司正在考虑将印度和泰国作为另外的制造地点。

制造LOL惊喜和Bratz娃娃的MGA娱乐公司发现，中国以外的基础设施落后成为他们向印度和越南等国转移生产的巨大障碍，尽管去年假日季节从中国出口的玩具与前一年相比有所下降。

磐聚网（Panjiva）的数据显示，过去五年，印度仅占美国和欧盟玩具进口的1%。

MGA娱乐公司首席执行官艾萨克·拉里安说：“在印度，问题主要是即使是从一个邦到另一个邦的物流都受到阻碍。有太多繁琐的法规。”

他说：“但基础设施正在变得越来越好，因为这些国家意识到他们有机会从中国夺走业务，他们正在进行基建投资。”