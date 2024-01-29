北市政府衛生局農曆年前到北市賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地進行年節食品抽驗，結果發現酸菜、花椒、竹笙等分別含二氧化硫、苯甲酸、殺蟲劑、漂白劑等，此外，刈菜、大芥菜、白蘿蔔、蝦米等年節應景食品也不合格。

北市衛生局抽驗年節應景食品 多項不合格

花椒、生鮮蔬果、竹笙不合格率最高

參藥行買花椒也不安全 最高含8種農藥

這些年節應景蔬果最不安全

北市衛生局依法開罰

《健康2.0》

北市衛生局共計抽驗花椒、澱粉製品、金針、米濕製品、零食豆乾製品、白木耳、竹笙、生鮮蔬菜、糖果及果凍、即食餐食類、菇類、穀豆類、生鮮水產及其加工品、生鮮肉品及其加工品等計182件，其中20件產品不符規定。另外，也抽驗51件脫水蔬果、醃漬產品及蜜餞食品，檢驗防腐劑、漂白劑、殺菌劑、著色劑及甜味劑等項目，同時進行標示查核，檢驗結果6件品質不符規定。此次專案品質檢驗部分，重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、乙型受體素類、微生物、多重動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、重金屬等，品質檢驗結果以花椒不合格率最高（80％），其次為生鮮蔬果（60％）及竹笙（30％）。其中，來自吳興街興長生蔘藥行的花椒，竟含高達8種殺蟲劑；南港重陽路康鮮食品股份有限公司和中正區開封街的泰生堂參藥行花椒，也含多種殺蟲劑，但外包裝竟標示「嚴選安心產品」、「合格」、「安心使用」等字樣。生鮮蔬果部分，不合格產品來自傳統市場的刈菜、大芥菜、白蘿蔔、大辣椒、白木耳、猴頭菇、茶樹菇，其中2件竹笙分別同時檢出重金屬鎘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」或漂白劑二氧化硫不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。2件「即食豆乾」檢出防腐劑己二烯酸不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。另外，「酸菜」3件分別檢出防腐劑苯甲酸或漂白劑二氧化硫超標，「醃漬鳥梨」、「鳥梨」各1件檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸鹽、糖精，「漬の菜」檢出漂白劑二氧化硫超標。北市衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；重金屬不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者，依規定應予沒入銷毀並限期改正，屆期不改正者，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。添加物使用不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。若販售業者無法交代前述不合格產品供貨來源，則可處分新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。針對上述不符規定之產品，北市衛生局皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理。◎ 資料來源／北市衛生局

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