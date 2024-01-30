身為歐盟最大農業生產國，法國農民必須遵守比歐盟更嚴格的農藥限制，還要忍受接受零售商壓價、其他國家產品進口競爭等等。幾周以來法國全國農民集結堵路抗議，要求政府停止歐盟農產品自貿協定，得不到滿意答覆，農民們集結拖拉機大隊開往巴黎，號稱包圍首都抗議！法國農民長期陷入「窮忙」的生活困境，下一代多半不願接家業，衝擊農業生產和國家糧食安全。巴黎羅浮宮鎮館之寶名畫蒙娜麗莎，1月28日被「請喝南瓜湯」，聲援全法農民抗議的人士，試圖提醒大眾：有比藝術更脆弱又重要的東西，就是農民們的生活。

繼2022年被環保人士砸蛋糕後，巴黎羅浮宮的「鎮館美人」蒙娜麗莎(MONA LISA PAINTING)1月28日喝到了南瓜湯。

對蒙娜麗莎潑湯抗議人士：「甚麼事是重要的？」對蒙娜麗莎潑湯抗議人士：「哪件事更重要？」對蒙娜麗莎潑湯抗議人士：「藝術更重要？還是健康永續的飲食?」兩位抗議人士來自法國一個環保團體「食物的反擊」(Riposte Alimentaire)，年紀相差39歲，凸顯跨世代力挺永續農業以及法國農民抗議。館外等著進場的民眾多半對這樣的抗議，不滿與不解。波蘭觀光客 麥可：「很討厭啊，這樣對待明顯有歷史價值的脆弱藝術品。」等待入館參觀民眾 貝荷托瑪：「我實在看不出來(潑湯與農民抗議)兩者的關聯，我也不驚訝是蒙娜麗莎被潑啦，不會擔心，因為這幅畫已經被嚴密保護。」距離巴黎羅浮宮1小時半的車程，百公里外是另一種法國：沒有精緻藝術，只有辛苦工作和髒污環境。對61歲的老農波米(Regis Bomy)來說，蒙娜麗莎的價值，可不如他辛苦飼養的200頭奶牛，是養活一家人的重要資產。半輩子每天工作10小時幾乎全年無休，波米要說服32歲的兒子接班，都有點不忍心。法國酪農 波米：「希望我們的職業能被(大眾)認可，時至今日我們被看成污染源。開著拖拉機經過街上都有點擔心，因為人們會說：這些農夫，星期天開農機來吵我們，製造噪音，牛隻又一直叫。」越忙越窮，還常被都市人看不起，難道城市人不喝牛奶不吃牛肉嗎？波米決定去巴黎一趟！延燒全法的農民抗議幾周來不見緩和，不少郊區的市政廳前，都遭抗議農民堆放農業廢棄物，讓民眾體會一下農民工作環境多難忍受。烏俄戰爭升高歐洲通膨與歐盟內部農產品競爭態勢，法國農民要忍耐國內比歐盟更嚴的有機農業限用農藥法規、忍耐零售商壓價收購，但市面上卻充斥著其他歐盟國家進口的便宜農產品，賣相好價格低。法國有機農業農民 貝斯納德：「今天我們參加抗議，因為實在受夠了。(政府)對我們的要求，經常是不接地氣的。法國不想要某些耕作方式(慣行農業)，就別從實行這些方式的國家進口農產品。」法國是歐盟重要農業生產國，對永續農業諸多法規限制，卻苦了農民。上任不久的法國史上最年輕總理阿塔爾(Gabriel Attal)為平息農民怒火，出訪農莊，並做出承諾：簡化農業行政流程、取消農用車輛柴油稅、打擊食品與零售商壓價，以及在歐盟領導人會議上，反對歐盟與南方市場自由貿易協定。但農民們對阿塔爾的回答並不滿意，農用拖拉機大隊沿著國道，浩浩蕩蕩開往巴黎「圍攻首都」。憤怒的農民拒絕被小惠摸頭，堵路的農民掀翻載運紅椒的貨櫃車，放火燒車，用嗆辣煙霧向政府嗆聲。法國全國農民工會聯合會(FNSEA)認為，這些措施不夠具體，無助於改善農民生活條件，抗議要繼續。法國右派反對黨如同撿到槍，把握機會痛批馬克洪政府。法國"國民聯盟"議會黨魁 勒龐：「他們執政七年了，為何以前都不做(這些措施)？為何要等每天都有農民輕生事件發生？」法國農民輕生率比其他行業高31%，2010年以來法國農場數量減少20%，剩下的農場經營者平均年齡超過55歲，只有20%的農民年齡在40歲以下，已屆退休年齡的農民後繼無人，法國農業大國地位將不保，直接威脅糧食安全。民調顯示超過九成法國民眾支持保護本國農產品，超過55%法國民眾十分力挺農民抗議。法國酪農 波米：「年輕一輩沒有我們當年的熱情，我在這年紀時對農業全心投入，他(兒子)沒這種願景。」被迫接家業的年輕一代，覺得看不到前途，法國農業面臨高齡化危機。不過法國從14世紀起，就有多次農民起義歷史，這次如何處理「巴黎圍城」農民抗議，關係著法國總統馬克洪最後三年執政期間的歷史評價。

【龍年開運】

👉2024年財運秘訣：在家輕鬆打造奢華小金庫

👉HOLA「厚禮祭」打造2024好運磁場

👉《2024 最神奇磁場測驗》，測出你的磁場引力