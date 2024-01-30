第一銀行今年全面加薪，最高調薪幅度逾8%，今天再宣布，發放的年終獎金（總獎酬月數）將逾8個月，創下歷史新高。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕幸福企業第一銀行，今年全面加薪，最高調薪幅度逾8%，今天再宣布，發放的年終獎金（總獎酬月數）將逾8個月，創下歷史新高，同時，一銀今日舉行「新春辭歲視訊摸彩」，再加碼總獎額320萬元，一銀董事長邱月琴也期許同仁再創佳績，在各項表現更上層樓。

儘管去（2023）年國內外經濟、金融環境面臨多項挑戰，在經營團隊和全體員工的努力下，一銀仍繳出令人驚豔的成績單，稅前淨利達266.28億元，獲利再攀高峰，年增近12％；為與同仁共享打拼成果，一銀今年發放的年終獎金加上業務推展獎勵金，總額將逾8個月，且2024年全面加薪，全體平均調薪幅度達4.6％，加上升等晉級、滿級獎勵金，整體加薪幅度最高可超過8％。

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值得一提的是，為了感謝同仁過去一年來的付出與貢獻，一銀今天還特別舉辦「新春辭歲視訊摸彩」來激勵士氣，總獎額加碼上看320萬元，並由邱月琴及一銀總經理李嘉祥共同帶領經營團隊參加，讓所有行員提前感受春節歡慶氛圍。

邱月琴和李嘉祥更於活動現場大方加碼獎勵紅包，讓全行超過8100名同仁嗨翻。本次第一銀行員工摸彩活動有現金88888至1688元金額不等超過1000個以上紅包獎項，最大獎現金88888元由資訊處廖姓行員抽中，當下讓她直呼太幸運了！且為慶祝一銀邁向125周年，就算沒有抽到獎，每位同仁也都能收到新年祝福紅包125元，為金龍年帶來好彩頭。

一銀近年在綠色金融、數位創新或職場性別平等方面備受各界肯定，未來將繼續秉持員工照護精神，持續優化獎酬激勵措施、建構友善健康職場環境，以凝聚同仁向心力，並落實ESG（環境、社會、公司治理）永續經營理念，與同仁共享努力打拼後的豐碩成果。

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