美国情报部门官员表示，中国政府支持的网络黑客正在瞄准美国基础设施，伺机对美国社会和美国人民造成严重伤害。此前，联邦调查局（FBI）协同多部门挫败了中国“伏特台风”黑客组织在美国网络中的潜伏行动。

FBI主席：中国黑客伺机对美国关键基础设施下手

美国国会众议院中共问题特设委员会星期三（1月31日），聚焦讨论中共在网络领域里对美国国土和国家安全构成的威胁。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在宣读证词时表示，中国以多管齐下的方式，对美国国家安全和经济安全构成这一世代的“决定性的威胁”。

他说：“中国的黑客正在美国的基础设施上找准定位，准备一旦中国决定发动攻击，就对美国公民和社区采取严重的破坏行动，并带来现实世界的伤害。”

美国情报和司法部门最近挫败了一起中国黑客对美国互联网系统的渗透行动。根据美国司法部星期三上午公布的相关声明，这些黑客来自一个中国政府支持的组织，在网络安全界被称为“伏特台风”（Volt Typhoon）。

“伏特台风”控制了美国数百个旧型网络路由器，并在其中植入恶意软件，这能使中国方面隐藏网络活动轨迹，针对的目标是美国的通信、能源、运输和水处理系统等关键基础设施。

经过法院授权，FBI等部门通过网络操作，于去年12月关闭了“伏特台风”设下的这一“僵尸网络”（botnet）。

克里斯托弗·雷说：”中国正在采取措施，寻找并准备摧毁或削弱保障我们安全繁荣的民用关键基础设施。让我们明确一点，对我们关键基础设施的网络威胁反映了对我们人身安全的现实世界威胁。”

美国议员警告：中国若对美国基础设施下手可被视为战争行为

美国国会众议院中共问题特设委员会主席麦克·加拉格尔（Mike Gallagher）在听证会上将中国的网络行为形容为“在美国的桥梁、水处理设施和发电厂上放置炸弹”。

他说“这些行动没有任何经济利益，并非出自单纯的情报收集理由。唯一的目的是准备摧毁美国的基础设施，这将不可避免地引起混乱、困惑和潜在的大规模伤亡。”

委员会首席民主党成员拉贾·克里希那莫提（Raja Krishnamoorthi）警告，如果中国胆敢启动在美国网络中的恶意程序，美国方面可能将其视为宣战。

他说：“第一，如果激活（恶意软件），我们可以找出罪魁祸首。第二，这可能是一种战争行为，第三，我们将作出果断回应。”

美网络安全官员：中国黑客行动目的是在未来冲突中制造骚乱

美国网络安全与基础设施安全局（CISA，负责民用基础设施安全）局长珍·伊斯特利（Jen Easterly）表示，中国方面可能从 “殖民管道”（Colonial Pipeline）黑客勒索攻击事件得到启发。

2021年，主要负责向美国东南部运输重油的石油管道系统殖民管道（又译“科洛尼尔管道”）遭遇勒索软件网络攻击，致使美国东海岸出现油气短缺。

伊斯特利说，中国希望对美国形成比“殖民管道”遇袭事件影响力更大的网络攻击威胁，从多方面让美国社会瘫痪。

“中国的军事理论主张，要试图在对手中引发社会恐慌。”伊斯特利在听证会上说：“想象一下，不是一条管道，而是许多管道被破坏，电信瘫痪，人们无法使用手机，人们开始因受污染的水而生病，火车脱轨，空中交通控制系统和港口控制系统出现故障。”

“中国政府认为，这可能会在一场大型冲突中打消美国保卫台湾的意愿。”她说。

FBI局长克里斯托弗·雷还表示，中国政府投入巨资，其网络入侵项目规模世界领先，而且与“网络犯罪分子”相勾结，使其黑客攻击能力倍增。

习近平保证不干预美国选举？

另外，鉴于美国即将于今年11月举行总统和国会选举，最近有消息传出，中国领导人习近平去年与美国总统拜登会面时作出保证说，中国不会干预2024年的美国总统大选。

不过，习近平的这一保证能否实现还有待观察。2015年，习近平曾与时任美国总统奥巴马达成协议，承诺中国不会对美国采取以商业利益为目的的网络间谍活动。不过，网络安全专家说，中国的经济间谍行动在偃旗息鼓后不久又卷土重来。

克里斯托弗·雷说：“这些年来，中国承诺了很多事情，所以我想还要眼见为实。”

据有线电视新闻网（CNN）报道，中国外交部长王毅上周末也对拜登的国家安全顾问沙利文重申了这一保证。

美国国家情报委员会2022年12月作出的一份评估报告说，中国政府加大了影响美国政治的努力。报告说，情报部门认定，中国默许了试图影响少数的中期选举的工作，涉及美国两党成员。

报告说，中国情报官员、外交官和其他影响力行为者可能认为，一些选举影响力活动符合北京的长期指导方针，即对抗被视为反华的美国政客，支持其他被视为亲华的政客。

美国网络安全部门官员表示，美国过去几年通过各方选举事务部门的共同努力，在对抗外国网络干预美国选举的预防工作方面取得了长足的进展。

美国网络安全与基础设施安全局局长伊斯特利说，美国需要提防中国介选，“但美国公众要都对我们选举系统的安全性有信心。”

美军网络司令部司令保罗·中曾根（Paul Nakasone）说：“我对我们将能够实现的目标非常有信心：一场安全可靠的选举。”