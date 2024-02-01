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（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院第11屆立委今天報到，並舉行立法院正、副院長選舉，藍綠團進團出票票入匭，最終由國民黨立委韓國瑜當選立法院長、國民黨立委江啟臣當選立法院副院長，將共掌新國會。

各黨在立法院正、副院長選舉第一輪投票時，以公開亮票或技術性亮票方式，確保票票入匭，但各黨推出的人選在第一輪投票時，均無人得票過半，都進入第二輪投票，寫下歷史新頁。

各黨在新國會席次，國民黨加上以無黨籍參選立委的陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則拿下51席、台灣民眾黨8席，呈現三黨不過半局面。

（中央社製圖）

第11屆立委上午報到，議場前鋪設紅地毯歡迎新科立委，國民黨立委黃仁排班3天搶下頭香，民進黨立委郭昱晴與演員葉民志同走紅毯，昔日「麻辣鮮師」萬老師與黃主任組合引起話題。

紅毯上也出現許多焦點，像是國民黨立委謝龍介拿著印有他和副總統賴清德照片的雨傘走紅毯，引來騷動。台灣民眾黨立法院黨團則由總召黃國昌、副總召黃珊珊帶隊，8人一起走紅毯，高喊「超越藍綠，最強戰力」，氣勢十足。

第11屆立委宣誓就職後，便是今天的重頭戲立法院長選舉投票，由韓國瑜、民進黨立委游錫堃、台灣民眾黨立委黃珊珊等3人，角逐國會龍頭寶座。

根據立法委員互選院長副院長辦法第4條規定，立法院長、副院長選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得到過半數票數時，就得票較多的前2名重行投票，以得票比較多數者為當選。

第一輪投票結果，韓國瑜54票、游錫堃51票、黃珊珊7票、無效票1張，無人獲得過半票數，因此進入第二輪投票，由韓國瑜對上游錫堃。第二輪投票結果，民眾黨立委未進場投票，韓國瑜拿到54票、游錫堃獲得51票，韓國瑜當選第11屆立法院長。

針對這張無效票，民眾黨立委陳昭姿說，她清楚投給黃珊珊，但因投票筆沾有印污而污染手指及選票，導致被認定為廢票，要向黨團與支持者致歉。

立法院副院長選舉則於下午2時36分投票，第一輪投票結果，江啟臣獲得54票、民進黨立委蔡其昌51票、民眾黨立委張啟楷8票，藍綠白團進團出、票票入匭，但無人過半，進入第二輪投票，以江啟臣、蔡其昌兩人中得票較多者當選。

第二輪投票結果，江啟臣拿到54票、蔡其昌獲得51票，民眾黨立委並未進場投票，江啟臣當選立法院副院長。

立法院正、副院長選舉進入第二輪投票，過去幾屆已有先例，包括第2屆立法院長選舉時，劉松藩與朱高正的對決，以及第3屆立法院長選舉，劉松藩與施明德進入第二輪投票。在副院長選舉部分，第5屆立法院副院長選舉，江丙坤對上洪奇昌也進入第二輪投票。

不過，在同一屆立法院正、副院長選舉都進入第二輪投票，這是史上頭一遭。

下午5時40分許，立法院正、副院長宣誓就職，正式宣告韓國瑜、江啟臣未來共同掌理新國會。

韓國瑜宣誓後受訪表示，可以感覺到廣大民眾對於國會改革的期待與需要，會立刻啟動國會改革，協調各政黨。被問到是否會動用警察權，韓國瑜說，立法院是講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用到警察權。

韓國瑜表示，自己是中華民國的立法院長，謹遵中華民國憲法賦予的權力與責任，主持議事儘量超然中立，讓立法院的權責能夠得到最高程度的伸張，讓立法院所有立委能夠符合廣大台灣人民的需求，致力一個嶄新的國會。（編輯：林興盟）1130201