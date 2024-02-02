每天爆發500起抗爭 中國社會矛盾空前激化

【新唐人北京時間2024年02月03日訊】中國官民矛盾越來越激化。台媒報導，目前大陸每年爆發十幾萬起民間抗爭，平均每天近500起。學者認為，類似白紙運動的大規模抗爭隨時可能再次上演。

目前中國社交媒體每天都傳出多個有關民間維權抗爭的視頻，抗爭人士包括銀行儲戶、投資人、小區業主、工人、學生家長、被拆遷戶，以及因政府工程受損的農民或城鎮居民等等。但相關消息往往很快被屏蔽，外界很難了解事件詳情，或者統計抗爭事件的數量。

台灣中央廣播電台2月2日報導，以往的統計數字顯示，中國的群體抗議事件逐年上升，1994年達到1萬起，2003年上升到6萬起，2009年超過9萬起。《2013年藍皮書》則提到，當時每年群體抗爭事件已多達十幾萬起。

台灣佛光大學公共事務學系副教授柳金財表示，2014年到2016年應是中國社會抗爭事件統計的高峰期，但後來中共信息封殺越來越嚴厲，外界很難再搜集到相關消息。但是，因爲當前中國經濟與社會越來越混亂，衝突事件肯定更為頻繁，一般推估，每年的群體事件高達18萬起，相當於平均每天發生493起。

統計分析，這些群體事件的形成原因，以徵地拆遷衝突、環境污染衝突及勞動爭議為主，其中，與徵地拆遷有關的占比約50%，與環污跟勞動權益相關的將近30%。

柳金財表示，目前中國整個社會的風險、社會的抗爭，正在從農村轉向城鎮。

他說，中國抗爭事件整體上規模不斷擴大，但大多是因公衆權益受損而爆發，少有跨階級、跨議題、跨區域的串聯抗爭，難以團結持久，也大多不具有政治改革動機。

不過，雖然民衆抗爭對針對企業或地方政府，但是在中共的嚴厲鎮壓之下，社會抗議仍不時發生，説明背後不只是個別企業或官員貪腐問題，而是整個政治和社會制度的問題。

2022年爆發的白紙運動，已經有人提出「習近平下台、共產黨下台」的政治訴求。

柳金財評估，將來類似白紙運動的大規模抗爭仍可能會發生，針對金融機構和工廠的抗爭事件也將有增無減，中共若不進行「改革政治體制」，而是持續壓制人民的民主化訴求，政權將無法永續。

（責任編輯：歷澄宇）

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