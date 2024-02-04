巴黎公投是否增加SUV停車費 市民看法不一

【新唐人北京時間2024年02月05日訊】週日，法國首都巴黎的市民舉行一項公投，決定是否提高SUV的停車費，以鼓勵市民使用自行車等更綠色的交通工具。來看報導。

SUV即運動型多功能汽車，巴黎市政府認為SUV體積大、污染空氣，週日（2月4日），巴黎市民舉行公投，決定是否提高SUV的停車費用，以減少這種車型的使用率。

市民對這項提案的看法不一，有些人出於環保原因表示支持。

巴黎居民Marc Sehelth：「巴黎有很多汽車，我認為這很危險，我自己也是騎自行車的，所以我支持（這項提案）。」

記者：「所以你認為這對巴黎的未來很重要？」

Marc Sehelth：「是的，因為我們呼吸著被污染的空氣。」

巴黎今年夏天將舉辦奧運會，市政府積極鼓勵居民騎單車，推動環保，2020年以來，巴黎已經增設了84公里的單車道。

巴黎市長安妮·伊達爾戈 （Anne Hidalgo）指出，SUV在巴黎狹窄的街道上佔據了太多空間，污染太大，而且比小型汽車引發更多的交通事故。但有些居民和業主持不同意見。

巴黎居民Jadine L’Orlendu：「人們應該開他們想開的車，這關乎自由。」

小提琴店主Nicolas Lecanu：「我在巴黎的一條街道上當了25年的店主，一些街道關閉、拆除停車位後，我們失去了顧客，我感到非常沮喪，所以我完全反對增加停車費。」

如果週日的提案通過，非居民在巴黎市中心1至11區停靠SUV的費用，前兩個小時將飆升至每小時18歐元，是原來的3倍。

SUV 6小時的停車費用將高達225歐元，而小型車輛則為75歐元。

有汽車組織認為，司機應有自由選擇所駕車種，不滿政府以環保為名，侵害市民自由。

新唐人電視台記者李清怡綜合報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/04/a103849287.html