前新北市政府社會局長張錦麗罹患淋巴癌，於（2日）晚間在台大醫院病逝，享壽63歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前新北市政府社會局長張錦麗罹患淋巴癌，去年4月因病請假休養，並於同年8月14日請辭，不料，於（2日）晚間在台大醫院病逝，享壽63歲。科博特診所院長劉博仁表示，淋巴癌是沉默的癌症，日常可透過會疼痛、不會痛、淋巴結變大、伴隨其它症狀等4情況來判斷是否有淋巴癌，若有摸到淋巴結越來越多的情況，並合併有發燒及體重減輕等症狀，小心恐是淋巴癌。

劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，有時會在耳朵後面、脖子、腋下或鼠蹊部，摸到一顆顆圓圓的淋巴結。但想進一步了解淋巴結狀況，可透過以下4情況，供民眾參考：

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●會疼痛：淋巴結若會疼痛，大多是發炎引起的淋巴發炎。

●不會痛：若淋巴結不會疼痛，一段時間也無任何變化，一般是良性的淋巴結。

●淋巴結變大：若淋巴結有越來越大的情形，或與旁邊組織摸起來界限不明，就要注意是不是有腫瘤的可能。

●伴隨其它症狀：摸到淋巴結變多，並合併有發燒、臉色蒼白、夜晚易流汗，皮膚發癢及體重減輕，就要考慮是不是淋巴癌的可能。

淋巴與免疫力有關 睡眠充足是關鍵

劉博仁提醒，若要減少對淋巴的刺激，就必須減少農藥、環境污染毒素、除草劑及染劑的接觸。並多喝水、多運動，來增加排汗。此外，透過充足的睡眠來維持良好的免疫力。最後，他更提醒，人體全身有一個密密麻麻的免疫防護網，裡面就有淋巴結，要多多關注自身淋巴，為自己的免疫力提升加分。

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