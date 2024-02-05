法蘭西島大區塞納港（Seine-Port）舉行公投，決定是否通過限制在街上使用智慧型手機的新規章，結果支持限制的陣營以54%的微弱優勢獲勝通過。塞納港市議會提出的市政章程包括禁止在商店、學校門口、公園、街上行走時以及公共空間聚集時使用智慧型手機。 圖：林岑韋/攝(資料照片)

法國大巴黎區在週末迎來兩項公民投票，巴黎市政府的議題是運動型多用途車（SUV）停車費上漲為普通車輛停車費的三倍，塞納-馬恩省市鎮塞納港（Seine-Port）則是限制在公共空間使用智慧型手機，兩項公投的結果都是同意陣營以約54%的微弱優勢獲勝，禁止在公共空間使用智慧型手機更是法國首次通過此類決議。

78,121名約6%投票率的巴黎人為SUV這種「重型、大體積、高污染個人用車」設置特殊停車費率投票表達了自己的意見，其中54.55%的人投票支持設立特定稅率。

一點也不訝異，在高所得居民集中的第6、7、8、15、16、17 區，反對票多於贊成票，所謂的16區富人區反對票更高達81.95%。這符合了AAA Data公司公佈的最新數據，2023年6月新車註冊人中，SUV購買者的典型特徵非常明顯：80%的購買者是城市人，88%是年收入超過4萬歐元的富裕或非常富有人士，70%是男性。

低收入家庭逐漸從SUV購買者名單中消失。2019 年為 7%，2022 年為 2%，2023 年前幾個月僅為 1%。因此，巴黎停車費上漲將影響最富有的家庭。

在過去的十年裡，巴黎的積極政策如將塞納河岸改成步行街區，禁止市中心的Rivoli街行駛汽車，並在200條街道減少汽車道，使得私家車在巴黎的角色有所下降。但由於SUV指數級的發展，車輛的平均尺寸和重量持續增加，據巴黎市府的數據，從1990年以來，進入巴黎市區汽車的重量平均增加250公斤。

目前SUV佔汽車銷售額的 40%，駕駛者認為寬敞且安全，是當今歐洲最暢銷的車輛。但針對SUV和厚重汽車的投訴很多，從CO2排放，對污染、能源和礦產資源的影響、安全和公共空間公平共享等問題，市長伊達戈 (Anne Hidalgo) 表示，汽車體積越大，污染越嚴重，重型車輛所占空間也太大，此外SUV發生交通事故造成步行者死亡的風險是普通車輛的兩倍。

因此，市府決定對包括SUV、旅行和工具兩用、四輪傳動汽車設置特殊停車費。公投結果將促成這項改革於9月1日開始實施。據巴黎市府表示，特殊停車費涉及約10%的車輛，實施後每年可增加約3500萬歐元的停車費。

這個特殊停車費只涉及外來車輛。巴黎市民或在巴黎市辦公的職工在授權的停車位置停車、計程車在專門位置停車，以及手工業者、醫務工作者和殘疾人停車，即使車輛屬於運動型多用途車，卻只繳納普通停車費。

所有外來的重量超過1.6噸的燃油車或油電混合車，以及重量超過2噸的電動車，在巴黎市中心幾個區停車收費價格將提高三倍為每小時18歐元，在巴黎市外圍幾個區停車收費為每小時12歐元。

這種基於汽車重量的停車策略已經在里昂部署，環保主義的里昂市政府於1 月30 日宣布，將從6 月起，採用新的漸進式停車定價，以鼓勵使用更輕、污染更少的車輛。大西洋彼岸，加拿大蒙特婁附近的 Rosemont-La Petite-Patrie，車輛的重量現在也決定了住宅停車位的數量。即使在重型車輛的故鄉美國，有時調整的也不是停車費用而已，而是車輛購買稅，特別是在首都華盛頓。

根據綠色和平組織 2023 年 11 月的報告，豐田、大眾和現代這三個最大品牌的SUV，其高排放逆轉了十多年來在減少排放和生產電動車方面取得的進展。2022 年，SUV 佔道路上汽車數量的 25%，但溫室氣體 (GHG) 排放量則佔 31%。

非政府組織世界自然基金會（WWF）認為，在氣候變暖的大趨勢下，使用SUV是荒謬的。相比普通車輛，這種車重量多出200公斤，長度多出25公分，寬度多出10公分，需要更多材料來製造，需要多消耗15%的汽油，多排放20%的二氧化碳。

根據世界自然基金會計算，SUV 排放的溫室氣體比傳統汽車多 10% 至 20%。 據國際能源總署稱，到 2022 年，僅 SUV 就在全球排放了 10 億噸二氧化碳。氣候高級委員會將 SUV 描述為「與 2021 年的生態轉型不相容」，所以，巴黎市政府的這項稅收被認為沒有那麼雄心勃勃。

攸關現代生活的另一個公投3日在法蘭西島大區塞納港（Seine-Port）舉行，決定是否通過限制在街上使用智慧型手機的新規章，公投結果支持限制的陣營以54%的微弱優勢獲勝通過。塞納港市議會提出的市政章程包括禁止在商店、學校門口、公園、街上行走時以及公共空間聚集時使用智慧型手機。塞納港所有1800名居民及其訪客都將受到限制。

這是法國首次有地方政府決定向少年兒童過度使用電子螢幕的問題開戰。塞納港市長保羅-佩蒂特（Vincent Paul-Petit）說，我想幫助家長，他指出，「這是我們必須面對的真正普遍的成癮」，青少年平均每天在螢幕前花費8 個小時是相當可觀的。他強調，在這段螢幕時間裡，有幾十分鐘專門用於教育或他們所受教育感興趣的科目，其餘的都是遊戲、社交網路、無趣的訊息，這些訊息擾亂了他們的思維，使他們無法專注於生活的本質。

「我們在公共場所的四個地方限制了智慧型手機的使用，在我們看來，這是為了應對社交生活和兒童安全的挑戰」。塞納港市長保羅-佩惕（Vincent Paul-Petit）說，他無意任何破壞人的自由，「人們會覺得我們在干涉他們的生活，我不想這樣」，市長認為，這是一個公共衛生問題，因此希望幫助家長特別限制看螢幕的時間。

如此一來，「在學校前，等孩子下課的學生家長必須互相交談，孩子們也可互相交談，這對我來說至關重要。」 保羅-佩惕指出，常在公園裡，看到三個人坐在長凳上，每個人都盯著螢幕，而在街上問路時，並不問其他路人麵包店、市政廳或公共服務機構在哪裡，「只看GPS 的你就有摔倒的危險」。年長的居民也表示，現在的年輕人只盯著手機，目中無人，所以也就變得非常沒禮貌，也喪失相互溝通的能力。

一位幼稚園園長投了200%的贊成票。她看到了螢幕對3歲兒童的摧殘，有些孩子不知道如何使用手指、疊方塊或脫褲子小便，卻知道說電視。她認為，這都是因為缺乏與父母的互動，他們的孩子在螢幕前很安靜。但是，孩子的大腦中沒有任何知識積累，也不了解周圍的事物。

不過，反對者也就公共場所禁止使用手機指出，塞納港沒什麼可供年輕人玩的東西，年輕人還以為，應該受到約束的是父母，因為孩子會模仿他們。

所以，政府的規章還呼籲家長們在早上、餐桌上、晚上睡覺前和臥室裡都不使用與電視、智慧型手機、平板電腦和遊戲機相關的電子螢幕。作為回報，地方政府將為兒童和青少年設立一個運動區和一個電影俱樂部。如果學生在上中學時父母還沒有給他們買智慧型手機，市政府將提供一支簡易電話。

保羅-佩惕表示，批評者會說公權力介入私生活，有時甚至是親密生活，這確實是一個問題，「因為智慧型手機這種非凡的工具也具有如此的侵入性，它是我們生活的核心，就像我們手臂的延伸，我們很難將其與它分開。」

不過，違規者不會受到任何法律上的懲罰，「法律不允許實施制裁」，甚至搜查或罰款都無法實施。

在公共空間禁止使用手機螢幕雖有爭議，但塞納港居民卻同意錄影監視系統，在同時就是否部署錄影監視系統進行公投時，90%表示贊成。