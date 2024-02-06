太平洋岛国卢瓦卢选举结束之后，可能会成为下一个和台湾断交的国家。北京多年来不断地挖台湾外交的墙角，如今，台湾邦交国由李登辉时代的29个逐步减少到如今蔡英文时代的12个。那么，台湾的邦交国数量会不会归零呢？北京拉拢这些国家砸了多少钱？对台湾有多大影响？

下一个和台湾“分手”的会是图瓦卢吗？

太平洋小国图瓦卢新一届政府初步选举于1月27日落下帷幕，现任总理考塞亚·纳塔诺(Kausea Natano)未能成功连任。

人口仅1.1万的南太平洋岛国图瓦卢位于国际日期变更线和赤道的交汇处，国土仅26平方公里，是世界第四小国。由于地势极低，图瓦卢成为全球受海平面上升威胁最严重的国家之一。

图瓦卢基本没有工业，一个重要经济来源是向外国出售捕鱼许可证。图瓦卢流通货币为澳元，长年依赖英国、澳大利亚、新西兰、台湾、日本等国和联合国提供财政援助。

然而，图瓦卢大选还是吸引了很多观察人士的注意：这个太平洋小国很可能会成为下一个和台湾断绝外交关系、投向中国怀抱的国家。2019年，图瓦卢曾声称拒绝中国为了拉拢该国承诺帮助建造价值4亿美元的人工岛。现任总理纳塔诺被视为亲台派，他的失势不禁让国际社会猜测图瓦卢的外交动向。

位于台湾南部的国立中山大学政治学系教授郭育仁认为，图瓦卢倒戈的可能性非常大，但是中国更多是出于在南太平洋近十年来战略部署的考量。他告诉美国之音：“南太平洋14国的量体其实都非常非常小，可以给中国很大的使力点。所以下一步是图瓦卢断交的话，也不会太意外。”

台湾政党“时代力量”成员、作家和学者周伟航告诉美国之音，台湾目前不少政界人士也认为图瓦卢的离开是大势所趋，但是“断就断吧”，台湾无意在补助款上再多加码。

中华民国建国初期曾经在国际上有过一段时期的外交辉煌史，鼎盛时期正式邦交国达50多名，但是1949年中华人民共和国成立、1971年联合国通过1758号决议、中美建交几项重大历史事件的发生，造成了中华民国失去绝大部分邦交国，并且越来越少。

中国到底花费多少拉拢台湾邦交国？

2016年1月，蔡英文代表民进党击败国民党赢得总统选举。蔡于当年5月正式就职时，台湾有22个邦交国，已是历史最低。

2016年，和中华民国有“百年外交”的中美洲国家巴拿马(Panama)成为蔡英文上任后出访的第一个国家。蔡英文访问期间出席了巴拿马运河拓宽竣工仪式并题词。然而仅仅一年后，巴拿马宣布和台湾断交。时任总统胡安·瓦雷拉(Juan Carlos Varela)亲自为中方承建的科隆集装箱码头工程奠基，还宣布中方将投入7.5亿美元建设并创造大量就业机会。

2019年，《巴拿马美洲报》报导瓦雷拉曾收受来自北京方面1.43亿美元的“援助款项”，其后巴拿马财政部否认有此款项入账。瓦雷拉于2020年因受贿和洗钱等罪名和诸多其他官员一起被巴拿马法官起诉。2023年，美国国务卿布林肯宣布瓦雷拉因为“巨额腐败”而被美国禁止入境。

2016年底，非洲西海岸岛国圣多美和普林西比(São Tomé and Príncipe)与台湾断交。台湾时任外交部长李大维没有确认该国索要传言中的2亿美金援助，但是承认是一个“天文数字”。

台湾在2018年再次失去3个邦交国，分别是多米尼加(The Dominican Republic)、布基纳法索(Burkina Faso)和萨尔瓦多(El Salvador)。

就在多米尼加宣布与台湾断交不久前，台湾政府同意向多米尼加提供价值高达3500万美元的军备援赠项目，试图稳固两国邦交，但是2018年1月多米尼加突然“变心”投向中国怀抱。路透社2018年5月引用台湾外交部官员消息说，中国向多米尼加承诺了高达31亿美元的投资和低息贷款项目，其中包括2.2亿美元的平价住宅、4亿美元的新高速公路、16亿美元的基建项目以及3亿美元的新天然气工厂等。

人口约2千万的西非国家布基纳法索于2018年二度与台湾断交。布国外长巴里(Alpha Barry)曾在一年前对彭博社声称，布基纳法索拒绝了来自北京的高达500亿美金的“收买”。然而，一年后巴里一改口风，称“世界的变革和地区内社会经济的明确挑战要求我们重新考虑自己的立场”。

2018年以后，中布双边贸易继续发展，布基纳法索甚至一度因为中国对传统阿胶和驴肉的需求飞涨而成为对华驴皮出口大国，直到因为当地驴的生存数量骤减以及屠宰场造成污染，不得不最后立法禁止。2021年底，中布签署《关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》，中国再添“一带一路”新伙伴。自此，台湾在非洲的邦交国只剩下斯威士兰(Swaziland)。

2018年7月，外交部长吴钊燮访问中美洲国家萨尔瓦多(El Salvador)，时任总统桑切斯(Salvador Sánchez Cerén)表示支持双边关系，但是8月吴钊燮旋即宣布和萨断交，因为“萨尔瓦多不断向台湾当局要求大量资金”，但台方认为不切实际，恐让双边都陷入高度债务风险。

吴钊燮没有明确公布萨国索求金额数字，但民进党立委王定宇在个人脸书上公布说一共约270亿美元，其中联合港特许经营权40亿美元，周边自由经济特区230亿美元，每年维持费约0.25亿美元，再加上无确切数字的选举经费、赠与金等。

2019年加入断交大潮的有两个国家：所罗门群岛(Soloman Islands)、基里巴斯(Kiribati)。

所罗门群岛曾是台湾在南太平洋最大的友邦。外交部长‎吴钊燮批评所罗门群岛接受中国5亿美金的金援，因此与台湾结束30多年的外交关系。就在所罗门群岛和中国建交同一天，中国中铁股份有限公司宣布其子公司中标所罗门金岭金矿项目施工总承包工程，中标金额约为8.25亿美元。

世界上唯一跨越赤道和国际日期变更线的太平洋岛国基里巴斯，也在2019年对台湾倒戈，和中国第二次建交。台湾外长吴钊燮在记者会上说，基里巴斯要求台湾政府协助购买民航客机，而台湾考虑到财政能力和援助方法，建议通过商业优惠贷款，被基国拒绝。

中国商务部2021年出版的“对外投资指南”基里巴斯篇中提到，截至2020年末，中国对基里巴斯直接投资3639万美元，主要集中在渔业领域。2023年，中国一带一路官网发布消息说，大洋世家（浙江）股份公司投资基里巴斯远洋渔业捕捞的项目最高保险金额超过1亿美元，是中国企业迄今在基里巴斯投资金额最大的项目。

2021年，中美洲国家尼加拉瓜(Nicaragua)第二次倒向中国。二度上台的左翼领导人奥尔特加(Daniel Ortega)年轻时是狂热的马克思主义者，曾于1979年上台后因为美国的敌视和台湾的追随愤而和台湾断交。2021年奥尔特加在外界普遍认为的不公平选举再次胜出，旋即和台湾断交。对此，观察人士普遍认为是欧美对奥尔特加政权的诟病使得他转而寻求中俄的支持。2023年8月，中尼签订自由贸易协定，双方将对各自超过95%税目的产品最终实施零关税。

2023年3月，洪都拉斯(Honduras)也走上倒戈之路。吴钊燮告诉记者，中国一直在对洪都拉斯提出利诱，而洪国则对台湾和中国提供的援助方案进行比价。洪都拉斯对台湾提出经济援助的要求，包括出资盖医院、水库以及代偿还该国债务，合计24.5亿美元。洪国和中国建交后，环球时报称“建交不到3个月，洪方即表达了参加共建‘一带一路’合作的明确意愿，并废除同台当局的自贸协定。”

2024年，人口仅1.3万的太平洋岛国瑙鲁(Nauru)在民进党候选人赖清德赢得总统选举两天后第二次宣布和台湾断交。台湾外交部政务次长田中光形容此举为“突袭式断交”，称瑙鲁向台湾要求巨额援助，并就中国和台湾提供的援助方案进行比价。路透社在一篇报道称中国承诺瑙鲁每年1亿美元的援助。

郭育仁告诉美国之音，对于这些被拉走的国家，中国并不公开花费金额，也并不总是信守承诺。“中国在挖台湾墙角，建交公报里是不会提到援助的，所以他不会有一个官方数字。中国政府是建交之后承诺给你多少援助或者基建、技术转移等方面。其实绝大部分中国答应的援助都没有到位，因为他那个只是一个承诺嘛。就像当时承诺菲律宾总统杜特尔特要在菲律宾有多少投资，实际上也都没有。”

周伟航认为，哪个国家被“拉走”并不能单纯的从“收了中国更多钱”的角度去解读。“他们可能考虑的是一个更全面性的利益。就是说，中国会许诺比较宽广的商业和经济合作。”

“所以中国可以用许多不同的方式，包括更长期的合作，从一带一路开始，到一般中国人的海外投资。这是整体的庞大的利益产业链，远胜过台湾的单纯的我在你该国贡献某些设备，协助你建设某些学校，协助你修某些基础建设，或者吸引你的留学生可以在台湾免费就读。相对来说，台湾还是专案式的合作，而中国是彻底长期的把这些国家吸纳进中国的经济体系。”

未来台湾是否会变成“零邦交国”？

目前，台湾在世界上还有12个邦交国：欧洲的梵蒂冈，中美洲的伯利兹和危地马拉，加勒比海地区的海地、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯，南美洲的巴拉圭，大洋洲的马绍尔群岛、帕劳、图瓦卢，非洲的斯威士兰。

郭育仁认为“中国不会不理性到非得把台湾的邦交国归零不可，因为成本和效益相差太大了。”他说：“要把这12个邦交国全部都拿掉的话，中国还是要付出相当大的代价。如果台湾邦交国归零，反而会引起国际社会对台湾的国际空间的高度关注，对中国来说也是反效果的。”

郭育仁说，如果中国把台湾邦交国归零，反而会把台湾越推越远，无论从哪个角度来说都是“不智之举”。他说：“蔡英文上台到现在，已经丢了10个邦交国。可是很明显，尤其2020疫情之后，台湾现在对理念相近的国家，所谓的实质外交关系，在过去4年增长非常非常多。如果中国这么不理性，非要把台湾邦交国归零，只会让台湾往实质外交的路线去走，这当然也不是中国所乐见的。”

选举期间曾说台湾友邦剩下“零”也无所谓的台湾民众党主席柯文哲主张援外要公开透明，不与中国进行无谓的外交恶性竞争；要与非邦交国维持多元交往，加强参与重要的国际与区域议题。

周伟航也认为“归零”的可能性不大。首先，他认为“台湾已经有很多有识之士正在利用各种方式修改外交政策，阻止这件事情的发生”。他告诉美国之音：“如果有一天跟中华民国所有的邦交国都断光了，那中华民国这个招牌也就不要了，没有意义了，没有任何人承认了。那我们是不是直接变成台湾共和国？也就是说这个问题会串联到台湾独立。”

周伟航认为，如果断交的发展激起台湾民心倒向台独，从而破坏台湾海峡的和平稳定之现状，也会踩到美国和许多国家的红线，所以美国也不会乐见这样的后果。

郭育仁形容台湾民众“长期以来都有很强烈的国际孤立感”。他说：“从1970代退出联合国，像以前讲的，台湾是‘亚细亚的孤儿’。”然而，这个孤立感到2020年疫情爆发之后被突破。“因为不只是台湾本身防疫做的很好，是模范生。然后2022年乌克兰战争爆发以后，全世界都聚焦台湾。”

“所以现在台湾老百姓对于邦交国被中国拿掉，是有厌恶感，而不是孤立感。就如同中国的军机舰一天到晚来骚扰台湾，对于台湾社会来说，好像已经习惯了，反倒是在国际社会养成一种自信感。这个国家虽然小，邦交国不多，可是在非常多的领域上台湾都是世界强国。”

目前，持中华民国护照之国民可以免签证或落地签证前往135个国家或地区，并且通过提前获得电子旅行授权进入10个包括美国在内的国家或地区。