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（中央社記者賴于榛台北7日電）台糖豬肉片複驗仍檢出微量西布特羅，衛福部今天說，台灣目前僅一家業者進口西布特羅，且去年只進口不到半公克；行政院食安辦主任許輔說，西布特羅在台灣僅用於實驗室，且售價昂貴，1公克新台幣100萬元以上。

行政院表示，目前田間、豬隻飼料、毛髮、血清，以及後市場肉品等300多件檢體皆無檢出 西布特羅 西布特羅是什麼？ 為乙型受體素的其中一種，乙型受體素在畜牧業中可作為治療用藥或飼料添加劑（俗稱瘦肉精），目的在於增加動物體重、使動物之瘦肉比例增加，並改進飼養效率。 根據國內動物用藥殘留標準，西布特羅Cimbuterol屬不得檢出品項。

瘦肉精的種類多種，除了西布特羅之外，還包括萊克多巴胺Ractopamine、克倫特羅Clenbuterol、沙丁胺醇Salbutamol等數10種。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗說明，西布特羅比萊克多巴胺的效果更好，但毒性也比萊克多巴胺高近千倍，若誤食過量恐導致心臟出問題，還會影響神經系統、呼吸系統。 資料來源：食藥署 看更多 關閉 ，後續將盡快邀集專家學者協助為何檢體會檢出西布特羅。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍是檢出西布特羅，不過，農業部擴大採檢台糖豬場、全國肉品市場樣品共298件，皆未檢出。

行政院下午舉行記者會，由行政院發言人林子倫、行政院食安辦主任許輔、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生、衛福部次長周志浩、食藥署長吳秀梅對外說明。

林子倫表示，各部門包含農業部、畜產會以及7個縣市政府針對田間、豬隻飼料、毛髮、血清、後市場肉品等進行檢測，都沒有驗出瘦肉精，顯見這是單一樣品事件，而非系統性事件，行政院會持續溯源，民眾不用恐慌。

陳駿季指出，此事一出後，追查養豬場、豬隻飼料添加物、毛髮、血清，以及同批號的肉品，一共298件檢體，都沒有檢出瘦肉精殘留，其中針對台中市政府樣品同批肉品，共有3個實驗室檢視7個樣品也沒有檢出，只有台中市政府的樣品有被檢出西布特羅，研判這是單一檢體受到汙染，因此最後應回到實驗室了解是否出了什麼問題。

許輔說，西布特羅在台灣僅用於實驗室，是檢驗分析用的標準品，且售價昂貴，1公克就要新台幣100萬元以上，比黃金、鑽石還貴，但這樣的量豬吃一口就吃完，而經政府各單位清查上、下游，加上釐清儀器檢測也沒有問題，衛福部將籌組專家小組協助調查檢體污染來源。

台灣目前僅一家業者進口西布特羅，吳秀梅表示，去年只有進口不到半公克的西布特羅，用於實驗室檢驗時，也是作為標準品藉以檢驗比對；後續將請台中市政府提供相關資料，確認他們最後一次使用西布特羅的配置時間。

許輔表示，衛福部3日發函請台中市政府提供檢體，讓食藥署實驗室複驗，當時是希望台中市政府提供原檢體，不過最後收到的不是一個很完整的包裝。（編輯：謝佳珍）1130207