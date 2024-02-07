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（中央社記者楊淑閔台北7日電）台中市檢出台糖梅花肉片含瘦肉精西布特羅風波，農業部今天公布擴大檢驗台糖及肉品市場樣品298件皆未檢出。農業部表示，目前只有1包檢出，研判是單一個案、非系統性事件。

台中市衛生單位2日公布，台糖安心豚梅花肉片驗出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），台中市府後續提供同一樣品，分別由台中市及衛福部食藥署進行複驗，結果今天出爐，食藥署檢出西布特羅0.001ppm，台中市衛生局則檢出0.002ppm。

行政院今天下午將舉行記者會，說明僅中市府提供同一樣品驗出西布特羅，清查食品鏈尚無風險。

農業部主管養豬產業上游，繼4日發布涵蓋來源畜牧場（南靖畜殖場）的45件樣品都零檢出，為確保養豬產業生計，農業部今天召開臨時記者會，由農業部畜牧司代理司長江文全公布，農業部擴大抽檢台糖所有在養肉豬場的豬隻毛髮、血清、飼料，都沒有檢出衛福部食藥署公告不得檢出的21項乙型受體素（瘦肉精）。

江文全指出，同時提高全國肉品市場豬隻檢驗，也沒有檢出瘦肉精；農業部統計從3到6日累計完成298件樣本檢驗。

江文全表示，農業部、衛福部、台糖公司都再次檢送與台中市食安處所檢測的台糖公司同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本，其中農業部送驗4件同批肉品樣本、衛福部送驗2件，台糖公司自行送驗SGS 1件，總計7件皆未檢出乙型受體素。

農業部次長杜文珍表示，目前只有1包台糖梅花肉檢出西布特羅，研判是單一個案、非系統性事件。

由於4日行政院食安辦召集衛福部、經濟部、農業部、台糖召開記者會時，曾提及目前全球沒有添加西布特羅飼料商品，僅實驗室作為標準品使用，中央社記者詢問是否有可能實驗室製作標準品時發生污染。杜文珍僅說，這次事件非常特殊，就是那1盒有測到，相信衛福部食藥署會找專家研判原因。

針對台糖所有在養肉豬場抽驗部分，江文全說明，包含台中市1場、彰化縣1場、雲林縣1場、嘉義縣3場及屏東縣4場，共採集血清145件、毛髮29件，皆未檢出乙型受體素；目前已有飼料20件與飼料廠7件樣本檢驗結果，皆未檢出乙型受體素。

全國肉品市場豬隻檢驗部分，江文全說明，包含新北肉品市場樣本12件、新竹市肉品市場樣本9件、彰化縣肉品市場樣本11件、南投縣肉品市場樣本10件、安南肉品市場樣本9件、善化肉品市場樣本9件、高雄肉品市場樣本10件，以及屏東肉品市場樣本10件，也都未檢出乙型受體素。

農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章說，擴大肉品市場抽驗部分，採樣會進行到8日，每天80件，目前尚有6、7、8日3天部分會持續進行採樣、檢驗，共240件，結果出爐就會公布。

對於目前豬價尚未受影響波動，農業部官網顯示，毛豬交易均價每公斤仍在新台幣90元上下；杜文珍說，養豬業者是很辛苦的。至於有媒體詢問有養豬產業訴求台中市政府賠償豬農；她說，還沒聽到產業界告知相關意見。（編輯：張雅淨）1130207