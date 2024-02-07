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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）隨著美國NASA致力讓月球更易親近，各種非傳統、民間資助的探月計畫近年蓬勃發展，包括將人類骨灰及運動飲料罐送上月球等想法不一而足，但也引發相關法律辯論。

路透社報導，有關美國監管可能存在漏洞的隱憂，以及適當使用月球的法律問題，如今已成不可忽視的議題。

私人企業及新興太空強權打造的登陸器預料將在接下來數年紛紛登月，與美國國旗和其他過去登月計畫的遺跡為伍。

其他創新舉措可能還包括將月球作為人類遺骸膠囊的存放地點、替運動飲料打廣告，甚至可能出現用月球土壤建造的兩層樓高基督教十字架。

從事國際太空法律事務的律師譚能（Leslie Tennen）說：「我們才開始探索月球…必須小心不要污染它，不只是生物和化學污染，還有垃圾。」

美國太空機器人公司Astrobotic最近一次民間月球任務的酬載包括數十個人類骨灰膠囊和一個日本運動飲料寶礦力水得的罐子，這個罐子的具體用途目前尚不得而知，這趟任務最終也未能到達月球表面。

根據美國法律，只要美國聯邦航空總署（FAA）和其他機構認證從地球發射的火箭酬載不會「危害公眾健康與安全…美國國安…或美國的國際義務」，前述物品和任何其他東西都能上月球。

隨著美國國家航空暨太空總署（NASA）重度依賴民間企業來削減登月成本，這樣的問題將獲得愈來愈多關注。

目前，美國還沒有法律或標準概述哪些物品能登上月球表面。NASA設想建立長期的月球基地，並希望刺激一個競爭激烈的商業市場。

精通太空法的律師擔心，缺乏規管可能會讓美國企業與其他在月球表面運作的國家互相競爭，或引發某些私人活動可能被視為土地占用或主權聲索的國際爭端。

根據兩名不願透露姓名的美國官員說法，NASA和其他國家太空機構部分官員私下認為骨灰和運動飲料是障礙物和垃圾，恐開創負面先例。

律師指出，另一具美國民間登月器將於下月發射，缺乏月球相關規定，恐使華府牴觸獲得廣泛批准的1967年聯合國「外太空條約」（Outer Space Treaty）；這項條約言明各國必須授權並監督非政府實體的活動。

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這增加了航太產業、美國總統拜登政府和國會議員們的風險，他們數月來針對如何規範創新的商業太空活動而爭論不休，航太業團體則抵制他們所謂抑制創新的種種法規。

太空事務律師兼「國際太空法研究所」（International Institute of Space Law）理事梅西亞－凱瑟（Martha Mejia-Kaiser）說：「我們已經晚了，我們迫切需要立即開始在國際層級上討論月球議題。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130207