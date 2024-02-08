王定宇指西布特羅昂貴且難以取得，1 公克就破百萬元，若真要用該瘦肉精養豬，1 隻豬要用到有效就須 200 克，換算下來養一頭豬要花到 2 億元天價。 圖：王定宇辦公室 / 提供（資料照）

台中市衛生局 2 日驗出一盒國產台糖梅花豬肉片含有西布特羅（Cimbuterol，俗稱瘦肉精的一種），歷經連日來的政治攻防，食藥署昨（7）日公布複驗結果，確認檢出西布特羅 0.001ppm。而針對農業部日前擴大清查，不僅台糖所有養肉豬場，甚至全國肉品市場豬隻均未檢出該乙型受體素，立委王定宇質疑，同隻豬僅有梅花肉（上肩胛肉）的部位遭檢出，有無可能最初檢測實驗室發生污染事件？

王定宇於臉書上發文，指西布特羅昂貴且難以取得，1 公克就破百萬元，藥廠僅生產少量作為檢驗用的標準品。而若真要用西布特羅養豬，1 隻豬要用到有效就須 200 克，換算下來養一頭豬要花到 2 億元天價。

依昨日台灣毛豬拍賣價，1 頭豬平均交易價格約 1 萬 1480 元。

王定宇並表示，台糖其他所有的肉品、豬隻的血液毛髮、所有的飼料都沒有驗出，同一批上萬頭豬沒有驗出，那一隻豬其他部位沒有驗出，只有「台中那一盒梅花肉」被驗出。

「國民黨執政的其他縣市沒有驗出，民間的 SGS 沒有驗出，有 TAF （財團法人全國認證基金會）認證的畜產會沒有驗出，只有台中市政府食安處實驗室碰過的『台中那一盒梅花肉』有驗出。」王定宇呼籲先不要以陰謀論或政治鬥爭思考，「有沒有一種可能…那個最初唯一驗出的實驗室發生污染事件了呢？」