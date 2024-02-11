【希望的路】中共惡行不斷 民眾盼其垮台 第三十六集

【新唐人北京時間2024年02月12日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看希望的路。

在河北有位農民，今年六十七歲。每年農閒時，他就在離家較近的十多個集市做一些小買賣、小生意。

他賣的商品有自家產的香菇、平茹、水果之類的，還有純香油。他做生意講究誠信，以慈心善念，善待每一位顧客，不分親疏，一視同仁。沒有坑矇騙、明爭暗鬥、算計和防人那一套。真正做到貨真價實，不摻假、不摻水，不缺斤少兩，言無二價，童叟無欺。

無論顧客是否購買，只要問商品價格，他都熱情、周到、耐心的講解菌類的特點，如何合理食用、保鮮。讓顧客買的心裡踏實、放心，從而獲得了顧客一致好評。

原來這位農民他是一位法輪功修煉者，信仰真善忍，是在用真、善、忍的標準要求自己，所以才能做到視顧客為至親，急顧客之所急，想顧客之所想。

當人們知道他是法輪功修煉者後，有的說：「原來他是煉法輪功的，要不他咋這樣好呢。」 「他們都是好人，不騙人、不撒謊、不糊弄人，你們的師父教出了你們這樣的好弟子。」 「我們從你身上看到了大法的美好，大法的純正，你們的師父真了不起。」也有的說：「如果都像你們這樣，國家就有救了，中國就有希望了。」

法輪功是宇宙特性「真、善、忍」為修煉原則的佛家上乘修煉大法。1992年5月由李洪志先生公開向社會傳出，由於其祛病健身的神奇功效及迅速提升人的道德水平的顯著效果，短短幾年，便吸引上億人修煉。

可是，1999年7月，中共前黨魁江澤民出於妒忌，利用手中的權力，採取造謠、污衊、誹謗等流氓手段悍然發動了對法輪功的迫害。揚言要「名譽上搞臭，經濟上搞垮，肉體上消滅」，三個月消滅法輪功。因此，許多法輪功學員被抓、被打、被開除公職，被勞教、判刑，有的甚至被活體摘除器官。

畢竟法輪功教人向善，做好人，法輪功的法理已深入人心，人們懂得什麼是善，什麼是惡，人生的目的並非權利、地位，而是做好人，返本歸真。所以儘管中共及江澤民對法輪功採取了人類有史以來最邪惡的打壓迫害，法輪功不僅沒有被打倒，反而洪傳到了世界100多個國家和地區。法輪功的主要著作《轉法輪》被翻譯成50多種語言出版發行，成了中國歷史上翻譯成外文語種最多的書籍。與此同時，人們也認清了中共的邪惡本質。

大紀元推出的《九評共產黨》系列社論關於共產黨是邪教有這樣的論述：共產黨雖然不稱自己是一個宗教，但是它具足了宗教色彩。其成立之初，就把馬克思主義當成天地間的絕對真理。奉馬克思為精神上帝，以所謂共產主義的「人間天堂」來誘惑黨徒為之奮鬥終身。

《九評》認為，消滅異己是共產邪教傳教的最有效手段。因為共產邪教的教義和行為太荒謬，所以它只有靠暴力消滅異己才能強迫人民接受它。中共在奪取政權後，「土改」消滅地主階級，「社會主義改造」消滅資本家，「肅反」消滅了民間宗教勢力和前政權中的人士，「反右派」讓知識分子息音，「文化大革命」中把傳統文化連根剷除，真的實現了人人「讀紅寶書」 「跳忠字舞」 「早請示、晚匯報」的共產邪教一統天下。

在後毛、後鄧時期，共產黨又認定以「真、善、忍」為根本的法輪功會與共產黨爭奪群眾，故必欲除之而後快。因此發動了一場滅絕性的大迫害，至今無法收場。

這是中國人自古以來從未遇到過的政教合一的邪教政權體制，它不但侵犯私有財產和人身自由、強迫人們接受它的「真理」，而且還剝奪人們的自由意志，以大規模的形式各異的暴力相裹挾，讓中國人自以為是「自願」地相信荒謬的「真理」。

因為如此，中國人才會失去自由思考的能力，從而引狼入室，中共才能進而徹底消滅傳承了五千年的中華文明。

今天，陷入內外交困的中共邪黨，正在盡其所能把中國社會帶向腐敗墮落的深淵。也因為如此，自2004年大紀元時報發表系列社論《九評共產黨》以來，大量中國民眾開始覺醒，逐漸認清目前中國存在的各種問題的根源就是共產黨的邪惡統治，中共實際是個禍害中華民族的黑幫邪惡組織，曾經加入中共組織是受騙上當，因而紛紛發表聲明退出中共黨團隊。

湖北史琛琛聲明說，「小的時候我的曾祖父曾祖母全部在三年饑荒中被餓死，後來我的父親考上了師範學院，我們一家人也都是老師。我的父親教書三十年因為失言向學生講述了六四事件，被縣委威脅停止辦理退休手續，被迫流落到外地的私立學校教書以躲避政治迫害。我的家人在2023年初的中國清零政策突然取消之下缺醫少藥，至今身體都大不如前。」

「偶然在國外交流學習時，遇到了耐心的法輪功學員跟我說明中國共產黨的本質，我更加理解了中國共產黨為什麼會在疫情三年期間推行種種不人道政策的原因，更加心痛中國共產黨造成的一幕幕人間慘劇。現在我和我的父親即將定居國外，特聲明退出中國共產黨，在此與邪黨割席。」

家興從小就喜歡聽評書、看歷史書籍，喜歡聽《三國演義》《隋唐英雄傳》《洪武大帝》《康熙大帝》等經典評書，同時喜歡讀《論語》《道德經》，對共產黨階級鬥爭、無神論、唯物主義那些歪理邪說一點興趣也沒有。走入社會後看到共產黨統治下的社會，老百姓生活那麼苦難，就更不信共產黨宣傳了。

他在退黨聲明中說，「其實大部分老百姓當兵、上共產黨學校、公務員、事業單位編制也就是混個飯碗而已。大家都不信共產主義。好多當官的燒香拜佛看風水一樣不少。」 「希望未來中國走向也像《三國演義》《隋唐英雄傳》那樣，出一群英雄豪傑，替天行道，推翻共產暴政，建立自由民主、復興傳統文化與免費醫療教育的新中國。未來中國國旗應該改一改，不能再用這個五星紅旗，工農商學四科小紅星圍繞邪黨這個大紅星國旗太晦氣，應該換成一個符合中華文化美感的國旗，就像法國、加拿大國旗那樣，應該把邪黨的黨校都改成教授中華文化的學校。 」

大陸民眾南哲聲明說，「我在中共的淫威下睜眼瞎了幾十年，自從接觸了大紀元，以及翻牆以後才徹底恍然大悟。明白了什麼叫真正的邪惡本質，極權獨裁下中國大地遍地哀嚎和人民奴役般的苟活著。」

「這次中華民國大選燃起了中國人民長年壓抑的希望之火，只要邪惡的中共早日垮台和下地獄，本人願助一臂之力。在此，本人鄭重宣布毅然決然地退出中共黨團。」

署名「職場青年」的大陸民眾聲明說，「我大學畢業找工作到處碰壁，什麼沒有工作經驗的不要，家裡不是當官的有錢的不要，找個銷售崗位不是女的不要，不能欺騙客戶的不要。要求這要求那，現在企業用人咋那麼缺德。」

「我不關心政治，偶爾看點時政節目，別的不懂，就感覺共產黨把中國社會搞得道德淪喪，人心敗壞。政治離我們這些老百姓很遙遠，就希望社會道德風氣變好點，好人不再受氣。經歷過土改與文革後，現在農村也是人心不再淳樸，勾心鬥角，男盜女娼。共產黨政權要是像古代那些腐敗沒落的王朝一樣倒台，我一點不惋惜。」 「我就希望社會道德風氣變好點，人與人之間不再互相傷害，工作好找點，企業別再拖欠工資，醫院別在謀財害命，學校別在誤人子弟，各行各業別再掙缺德錢。」 他表示要退出曾經加入過的共青團和少先隊。

旅居美國加州的楊易聲明說，「現在的老百姓們都把『看不起病、上不起學、買不起房』叫做新的『三座大山』，這一點都不虛。我家失業多年了，這日子叫人沒法過。可那些高官們花天酒地盡情揮霍。他們的子弟幾乎全是百萬、千萬、億萬富豪。這是什麼世道？今日在美國我有幸聽到了真相，明白了中共本來就是個邪惡的東西，現在天要滅中共了，我在此實名退出中國共產黨。」

據大紀元報導，一群來自歐洲各國的中國留學生，他們借假期結伴出來自助游。在瑞士景點遇到正在集體煉功的法輪功學員。

他們聽說講真相的學員在這定居了，都羨慕地說：「 哎呀！瑞士這兒多不好進啊，您怎麼就能定居了？我們什麼時候能有這樣的好運啊！」

三退義工問，「為什麼喜歡瑞士，願意留在這裡？」學生們說，這裡是世界上最適合人類居住的國家。三退義工接著說：別說你們，現在但凡有點辦法的中國人都想移民。這表明現在中國不適宜人生活了，中國社會不是正常的人類社會了。學生們說：對對對，您說得太對了！中國的問題太多，比如生態惡化、壞境污染，影響子孫後代。三退義工回復，這都是中共政權一手造成的。中共快作到頭了，紅牆將塌。俗話說，君子不立危牆之下。我想，你們誰都不認同中共，否則不會義無反顧地想移民。你們肯定不願做馬列子孫，願做中華好兒女。那就選擇「三退」，遠離中共。不是想有個好運嗎？「三退」保平安，求得神的護佑，這是最大的福運。學生們說：我們是炎黃子孫，不做馬列子孫，要做中華好兒女。話音未落，掌聲響起。「退退退」的呼聲響成一片。還有人跑過來和三退義工擁抱，說要沾沾法輪功的仙氣福運。

據明慧網報導，有位退休幹部幾年前就退黨了。他說他經常去市中心公園轉轉，每天有很多退休的人在那兒閒聊，最主要的話題就是邪黨完了，徹底完了。人們有時談當地大小官員如何腐敗、如何坑害百姓等等。有時談高官們的所作所為和那些見不得人的骯髒事兒。人們都盼著共產黨垮台呢！

他也說：法輪功學員「太善良了，人們都說你們是好人，是最靠的住的人，買東西不挑不揀、吃虧讓人、不與人爭鬥、善待他人，在社會上有許多美談。如果人們都煉法輪功、都做好人，中國就有希望了。」

觀眾朋友們，今天的退黨聲明就到這裡，感謝您一直以來的支持，在此，希望的路全體工作人員祝願觀眾朋友們龍年吉祥，事事順心。最後還想分享個讓您福運滿年的祕訣，那就是三退保平安。感謝您今天的收看，我們下期節目再見。

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《希望的路》製作組

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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