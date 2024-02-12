請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）NASA與菲律賓、韓國、馬來西亞及泰國合作，近日出動兩架研究飛機在各國蒐集空氣樣本，結合衛星資訊和地面空氣品質監測，調查各國空氣品質與污染情況，以對抗亞洲空污問題。

美國國家航空暨太空總署（NASA）阿姆斯壯飛行研究中心出動一架灣流III型（Gulfstream III）研究飛機和道格拉斯DC-8（Douglas DC-8）機載科學實驗室，於5日到14日在馬尼拉都會區和周邊地區蒐集空氣樣本。

NASA出動一架灣流III型研究飛機和道格拉斯DC-8機載科學實驗室，於5日到14日在馬尼拉都會區和周邊地區蒐集空氣樣本。圖為道格拉斯DC-8機上研究人員解說儀器功能。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月12日

作為亞洲空氣品質航空暨衛星調查（ASIA–AQ）的一部分，這兩架研究飛機後續將前往韓國、馬來西亞及泰國蒐集樣本，結合韓國環境部國立環境研究院（NIER）衛星的地球同步環境監測光譜儀（GEMS）和各國地面監測數據，以了解亞洲地區從太空到地球表面的空氣污染。

菲律賓環境暨天然資源部（DENR）近日開放媒體採訪這項調查執行情況。

NASA對流層成分專案經理勒夫（Barry L. Lefer）指出，要防治空氣污染必須先了解3件事，首先是污染源，其次是風如何使污染物移動，即氣象狀態，第三是觀察過程中產生細懸浮微粒的化學反應。

他表示，因此調查數據可以幫助預測隔天的空氣品質，以及配合行政措施，降低特定來源空氣污染後，再透過數據了解此行政措施是否能成功減少空污。

NASA飛行員費爾普斯（Tracy Glen Phelps）告訴中央社，道格拉斯DC-8機載科學實驗室的任務是對從地面到1萬英尺的空氣進行低空大氣採樣，以了解大氣組成成分。

他指出，低空飛行的困難在於可能會撞上比較多東西，「所以我們必須做好功課並研究所有地形、所有大樓、所有建築物及所有不同的空域，我們不能隨心所欲地飛」。

參與計畫的馬尼拉天文台空氣品質動力實驗室研究科學家康巴里薩（Maria Obiminda Cambaliza）說，全球每年約有700萬人因空氣污染身亡，其中1/3的死者來自亞洲；在菲律賓，每10萬人中有100人因此身亡，由此可見這項調查的重要性。

她指出，馬尼拉天文台自2000年開始監測細懸浮微粒（PM2.5）濃度，透過環境暨天然資源部有效的行政措施，「我很高興能告訴大家，這項數據實際上呈下降趨勢」，希望藉由亞洲空氣品質航空暨衛星調查，對菲律賓空污問題有更深入的了解，進一步對抗空氣污染。（編輯：陳承功）1130212

NASA出動一架灣流III型研究飛機和道格拉斯DC-8機載科學實驗室，於5日到14日在馬尼拉都會區和周邊地區蒐集空氣樣本。圖為道格拉斯DC-8機上研究人員與儀器合影。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月12日

NASA出動一架灣流III型研究飛機和道格拉斯DC-8機載科學實驗室，於5日到14日在馬尼拉都會區和周邊地區蒐集空氣樣本。圖為灣流III型飛機機上研究人員解說儀器功能。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年2月12日