芝加哥裁缝兼设计师克里斯汀·马里亚尼（Kristin Mariani）在通勤的时候注意到，COVID-19大流行后人们的办公室着装发生了变化。

“人们的穿着变得更加舒适，”芝加哥艺术学院兼职助理教授马里亚尼说。“我很少看到穿西装打领带的人。我经常会看到牛仔裤，也许搭配一件短上衣和一件领口敞开的衬衫。”

许多美国人在COVID-19大流行期间都穿着运动裤等舒适的休闲服在家工作。与此同时，仍然需要去办公室上班的职场人也选择了更轻松的装扮。

“当我们远程办公时，我们仍然需要继续日常运营，休闲式职场着装就成为主流的办公室着装，”肯特州立大学时装学院教授希拉里·斯通（Hillary Stone）说道。

她说，这种趋势在大流行病之后仍在继续。服装公司开始致力于满足职场人的需求，他们已经习惯了在工作时穿着舒适。实现这一目标的一种方法是用更宽松的面料来制作传统的办公着装。

“现在非常流行不加衬垫的西装外套和阔腿裤，”斯通说。“它们采用了传统保守的设计，改变了我们习惯看到的面料。...它营造出更柔和的外观。它营造出更加休闲的外观。它并不那么保守，也没那么古板。”

这场大流行病还让人们更多地思考可持续时尚，特别是因为许多人在疫情停摆期间没有那么多购物消费。供应链问题促使公司检查其流程。

“公司、设计师、商人，他们对如何创造、开发、生产和产品交付系统有不同的看法，”斯通说。“我认为这就是我们看到有所不同的地方。可持续性就是一切。循环经济是当今的一切，因为我们需要更明智地思考我们正在使用什么、我们正在制造什么以及如何再次使用它们。”

大流行病之后，许多人转变为混合式办公制度，每周有部分时间在家工作。最近的一份报告发现，有关什么是合适的办公室着装的观念已经发生了变化，人们越来越重视个人风格和舒适度。

造型师兼创意顾问戴安娜·徐（Diana Tsui）在这份报告中表示：“大流行病让公司意识到，当员工能够穿着反映个人风格的服装时，他们会感觉最好。大流行病过后，我们都希望在自己的造型方面能稍微随着个人乐趣，混合办公可以发挥创造力和灵活性。”

这一点在男士办公室着装方面表现得最为明显。

79%的受访者表示，由于工作安排更加灵活，他们的着装有所不同，85%的男性表示，他们的工作着装发生了变化。

“男士时尚正在爆炸式增长，”斯通说。“男士们现在想要一些不同的东西。他们想要一些非常有创意的东西，他们想要一些聪明有趣的东西，他们想要时尚的东西。”

尽管服装公司专注于提供休闲式办公着装，但有迹象表明轻松舒适的时代可能即将结束。

“着装规范走向休闲，但是最近又略有回转，”斯通说。“它正在稍微回归——我不想说更加保守、审美的外观——但它正在变得更加正式。所以，你会看到很多裙子、中长款，你会看到更长的半身裙，你会看到休闲裤。”

向大学生教授时装设计的马里亚尼表示，COVID-19永久放松了人们对办公室着装的预设。

“仍然会有一些人真的喜欢穿西装，而且他们会穿西装。但如果你穿着卡其裤和扣领衬衫出现，并在需要时套件短上衣，那也没问题，”马里亚尼说。“我认为这两种方式都将被认为是有效的着装方式。我认为严格的规则将不再适用。”