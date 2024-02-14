俄罗斯外交部称，已暂停向北极理事会（Arctic Council）缴纳年度会费，直到所有成员国恢复参与理事会的“实际工作”。

俄罗斯官方通讯社俄新社（RIA）周三（2月14日）引述俄罗斯外交部的话称：“目前，俄罗斯已暂停向北极理事会的预算缴纳年度会费，直到以所有成员国参与的形式恢复实际的工作。” 这些工作包含保护脆弱的北极生态系统，开展极地研究等。

两年前俄罗斯全面入侵乌克兰后，这个跨政府组织的西方北极国家与莫斯科之间的合作就陷入停滞。

北极理事会成立于1996年，旨在讨论影响极地地区的问题，范围涵盖从污染到当地经济发展再到搜救任务。

该理事会由芬兰、挪威、冰岛、瑞典、俄罗斯、丹麦、加拿大和美国8个北极国家组成，过去曾就环境保护和维护达成具有约束力的协议。

因为与莫斯科合作的中断，去年该理事会的130个项目中约有1/3被搁置，新项目无法推进，现有项目也无法更新。

不过俄罗斯外交部表示，俄罗斯目前并不考虑退出北极理事会。

据俄罗斯官方通讯社塔斯社（TASS）报道，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）上周表示，如果该理事会演变为“对俄罗斯不友好的机构”，那么莫斯科将考虑是否还要留在其中。

周二，俄罗斯议会下院杜马（Duma）的议长表示，下周议会将就俄罗斯是否退出欧洲安全与合作组织（OSCE）进行投票，并将考虑退出其他国际组织的可能性。

近年来，俄罗斯主张在北极推进主权扩张，甚至中国也宣布自己是“近北极国家”。加拿大武装部队（CAF）2022年在北极发现了中国的监测浮标，预测这些浮标不仅是用来测量海床和冰层厚度，同时也跟踪美国核潜艇在北极的活动。美国国防部去年4月曾警告，北极正成为大国实力的竞技场。

拜登（Joe Biden）政府虽然在世界舞台上外交孤立莫斯科，不过却支持在技术层级与俄罗斯在北极重建合作的努力。一位高级政府官员去年对美国之音（VOA）透露，“本届政府认为，北极理事会应继续作为北极国家之间合作的首要论坛，包括可持续性、保护环境、应对气候变化的影响、科学研究以及对成员国具有重要意义的其他问题。”

去年在北极理事会的主席国交接后，俄罗斯北极事务官员尼古拉·科尔楚诺夫（Nikolay Korchunov）曾表示，莫斯科希望看到“该地区的全面安全”，并且“绝对没有兴趣升级北极的紧张局势”。

（此文参考了路透社的报道。）