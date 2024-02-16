世贸组织(WTO)两年一次的部长级会议将于2月底召开，各国试图达成一项渔业协议，以共同打击过度捕捞。中国周四(2月15日)表示，中国不会对发展中国家做出不负责任的行为。

“我们不会(在谈判中)与其他发展中成员竞争，”中国常驻世界贸易组织大使李成钢在新闻发布会上表示。

WTO谈判是打击过度捕捞和保护海洋生态系统的关键时刻。随着中国承诺不忽视发展中国家的需求，人们乐观地认为谈判或能达成共识。

此项谈判旨在禁止鼓励过度捕捞并威胁地球鱼类资源可持续性的有害补贴，已历经超过二十年蜿蜒曲折的讨论磋商。

WTO于2022年达成一项历史性协议，禁止为非法、未报告、未受监管或过度捕捞鱼种的捕捞活动提供补贴，并为发展中国家提供额外的弹性。

但有些问题在该协议中未能解决。WTO成员希望在2月底的WTO第13届部长会议(MC13)上，完成关于过度捕捞的第二份协议。

MC13订于2月26日至29日在阿布扎比举行。

在WTO中，各国自己决定是否被列为发展中国家或发达国家。中国登记为发展中国家。

渔业协议草案为发展中国家提供了弹性，但部分国家、尤其是印度，要求更大的弹性。

在阿布扎比会议前，中国的立场受到许多外交官的密切关注。他们认为中国作为提供渔业补贴的主要国家之一，不应利用其发展中国家的地位，而应遵守协议中最严格的规定。

李成刚周四表示：“中国是负责任的发展中成员。”

李成刚说：“我们将按照自己的能力做出相应的贡献，特别是在可持续发展目标(SDG)问题上。”

尽管一些观察家担心印度可能破坏谈判，“在渔业补贴问题上，中国仍致力于在MC13达成第二阶段协议，”李成刚说。

“我相信，若能取得微妙的平衡，适当解决成员的各自底线和关键关切，我们可以重现2022年第12届部长会议的成功。”

美国“务实”寻求机构改革

在上届部长会议中，各国就WTO机构本身改革的必要性达成协议，但后续进展很少。美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)在其任内曾威胁退出WTO。

美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)周三(2月14日)表示，她对部长会议采取“务实”态度，不预期有一份大规模的改革协议，能一口气解决该机构的所有缺点。

戴琪说，目标是实现逐步但有意义的改进，以维持该全球贸易机构的改革势头。

据报道，WTO特别会议已提交一份针对机构改革的提案草案。提案对如何解决上诉法庭关闭问题持开放态度，但为WTO以非正式方式解决贸易争端提供了选择，并为解决争端规定更严格的期限。

(本文依据了法新社和路透社的报道)