醫師指出，春季是花粉飛散的高峰期，容易引起過敏性鼻炎，常見症狀是打噴嚏、流鼻水、鼻塞。建議出外佩戴口罩；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對多數人來說春天是美好的季節，但對過敏人來說，可能是惡夢；對此，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」表示，花粉症、支氣管炎、氣喘、肺炎，都是春天常見呼吸道疾病。建議避免長時間待在潮濕環境中、保持室內通風，外出也要戴口罩。

●花粉症：春季是花粉飛散的高峰期，容易引起過敏性鼻炎，常見症狀是打噴嚏、流鼻水、鼻塞。建議出外佩戴口罩、勤洗手，遠離花粉高峰期，降低吸入花粉的可能性。

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●支氣管炎：春季空氣濕度變化大，容易引發支氣管炎。注意氣象預報，避免在寒冷空氣中待太久，同時保持室內通風，也可多戴口罩以避免吸入冷空氣。

●氣喘：春天花粉、空氣污染增多，容易引起氣喘發作。建議避免接觸過敏原，且定期使用吸入器，並注意室內空氣品質，避免氣喘惡化。

●肺炎：春季溫暖潮濕，是細菌繁殖的季節，容易引發肺炎。避免長時間待在潮濕環境中，保持室內清潔，勤通風，可有效減少肺炎風險。

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