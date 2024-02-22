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（中央社記者林敬殷台北22日電）台灣動物社會研究會今天與立委舉行記者會，公布「讓雞展翅國際聯盟」（Open Wing Alliance）進行亞洲蛋雞非籠飼政策評比排名調查，台灣在17個國家中排名第6，落後不丹、韓國，廢除蛋雞籠飼進度更是掛零，他們提出多項訴求籲政府加速改善。

台灣動物社會研究會今天與民進黨立委林淑芬、國民黨立委王育敏、民眾黨立委張啟楷及陳昭姿在立法院舉行「亞洲第一份蛋雞動物福利『非籠飼』政策評比」記者會。

「讓雞展翅國際聯盟」（OWA）「亞洲蛋雞非籠飼養政策評比」是以「廢除蛋雞籠飼進度」、「非籠飼轉型措施」、「蛋雞動物福利規範」3大面向、31項指標進行評比，評比結果，台灣在滿分140分中獲得29分。前5名依序為紐西蘭、以色列、澳洲、不丹、南韓。

動社議題推廣主任寸舫筑指出，台灣雖然有蛋雞福利規範、也提供友善飼養環境改善的貸款，但因為政策不夠明確，導致蛋農都在觀望，進度陷入僵局，自然就「不進則退」。他們提出包括「禽流感防治、禽舍改建；蛋雞友善飼養；強化產銷穩定供應；鼓勵青農返鄉；雞糞空汙等污染防治」五合一前瞻政策。

林淑芬指出，站在消費者的立場，樂意看到政府強力推廣友善飼養，讓雞農先升級再轉型，才能促使年輕人願意加入。政府要有對策，要政策引導，不是期待產業將籠飼改為平飼，而是主動出擊，不論在用地取得、經費貸款部分，都應該有針對友善飼養的特別方案。善待雞才會有好蛋，這是一個善的循環。

王育敏說，應該要追求三好，希望蛋雞好、人類健康好及環境好。從研究報告中看出，從籠飼改平飼，蛋雞產量增加也可減少用藥，雞蛋是每天都要消費的產品，為了健康著想應該支持非籠飼的政策，當全球追求環境永續中，平飼也可以讓污染減少，對環境更好，而且可以再利用的資源，這才是正確方向。

張啟楷則表示，台灣蛋雞的生產力極低，一隻雞平均一天只產0.52顆蛋，日本是0.8，美國是0.78顆，加拿大是0.81顆，台灣的產蛋率低於全球平均。友善飼養就可以解決這個問題，一旦蛋雞成長環境健康又友善，產量就可以提高，雞蛋也會是健康的。

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農業部動保司副司長陳中興指出，農業部在2015年訂定雞蛋生產指南，隨後因應國際動保制度發展再修正，把生產空間、設施條件等進行優化。且去年因應缺蛋的情況，農業部提出家禽產業輔導振興計畫，希望將過往開放式生產轉為密度式，也提出了相關補助。此外，友善生產的專案貸款金額比一般蛋農更高，每案最高可有新台幣5000萬元，補強蛋農在流動資金的需求。

陳中興表示，農業部也與地方政府溝通，針對自治條例部分能有變通做法，讓有心從事友善飼養的雞農較易取得興建或改建的選地，另外，針對友善蛋雞場進行認證、提供動福標章，及動保教育納入12年課綱，從根本養成相關概念。（編輯：林興盟）1130222