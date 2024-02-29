香港财政司司长陈茂波星期三公布新一份财政预算案，在疫后经济增长不似预期、卖地收入大幅减少等因素影响下，录得超过130亿美元的财政赤字，比估算增加87%。

面对财赤俗称“派糖”的纾困措施大幅“减甜”，连续3年派发的消费券“清零”，薪俸税宽免额减半。 不过纾困措施大幅“减甜”的情况下，却耗资超过1亿4千万美元每月放烟火，大搞“盛事经济”希望吸引更多旅客。

有基层团体举行财政预算案直播会，现场市民对纾困措施大幅“减甜”，高举“嬲嬲（不满）”表情纸牌表达不满，有年长市民表示，对未来一年“肯定好失望”。

在任7年的香港财政司司长陈茂波星期三(2月28日)在立法会公布新一份财政预算案，主题是“坚定信心、抓紧机遇、推动高质发展”。

楼市全面撤辣 纾困大幅“减甜”

面对商界要求楼市全面“撤辣”即是取消所有压抑楼价调控措施的压力，陈茂波宣布，即日起撤销所有住宅物业需求管理措施，所有住宅物业交易无须再缴付额外印花税、买家印花税和新住宅印花税。

不过，在疫后经济增长不似预期、卖地收入大幅减少等因素影响下，录得超过130亿美元的财政赤字，比估算增加87%，面对庞大的财政赤字，今年预算案俗称“派糖”的纾困措施大幅“减甜”，在疫情下连续3年派发的消费券“清零”。

陈茂波提出宽减百分百薪俸税和个人入息课税，上限为港币3千元(超过385美元)，上限较去年度的港币6千元(超过770美元)减半，亦是陈茂波任内免税额最低的一次。不过，在财赤下高官没有回应民意减薪。

陈茂波预计2024至2025年年度，赤字为481亿港元(接近62亿美元)，财政储备会降至6,851亿港元(超过880亿美元)。政府预计至2029年3月底，财政储备会为8,322亿港元(接近1,071亿美元)，相当于约12个月的政府开支。

基层市民举嬲嬲表情牌表不满

关注基层住屋联席、关注学童发展权利联席以及关注学童自杀学生联席等6个基层团体，星期三举行财政预算案直播会，约有30名基层市民参与，对于消费券“清零”等俗称“派糖”的纾困措施大幅“减甜（减少）”，现场大部份市民高举“嬲嬲”表情纸牌表达不满，并且高呼“贫富资源差距大、基层青年‘有排挨’(没有出头天)；最低工资追不上、三餐温饱似幻想口号”等口号。

基层婆婆对未来一年肯定好失望

参加财政预算案直播会、现年68岁的基层市民姨婆接受美国之音访问表示，以往多年在财政赤字下政府仍然向市民派消费券，她批评今年的预算案只是回应商界、地产界方面要求全面“撤辣”，但是削减对基层市民的援助，她担心财富不均的情况会越来越严重，亦感受不到陈茂波所讲，今年财政预算案文本的封面那个所谓“晨曦色”带来的“希望”，她忧虑未来一年“肯定好失望”。

姨婆说：“每一年以前那些(财政预算案)都说‘悭啲’(省一点)、‘悭啲’，都有一些都有一些钱派给低层那些(市民)，现在你就拉很远了(贫富距离)，愈来愈拉远，而且好像它那个地产，好像什么‘撤辣’(取消所有楼市调控措施)，我觉得这件事情他(陈茂波)又会讲，但是又没有想我们(基层市民)，今年真的很失望、非常之失望、肯定很失望。”

年青人指放烟花不能吸引旅客

就读大学一年级、18岁的阿壹接受美国之音访问表示，每月放烟火只会令空气污染越来越严重，他认为外国游客选择旅游景点的时候，看烟火不会是重点，而是当地文化是否吸引。

阿壹表示，香港近年对外国旅客的吸引力减少，可能是因为《港区国安法》有域外管辖权，外国旅客可能考虑到安全问题避免来香港，他认为这些因素不会因为每月放烟火而改变。

阿壹说：“香港近几年旅游的吸引力(减)低了，其中一个原因是因为大家看到香港的安全度，即是觉得因为香港现在的法例等等，会是能够伸延到外国人或者旅客都能够是、很容易就干犯到这些罪行，就无原无故抓了你、关了你就消失了那样，所以我觉得他(陈茂波)就算用这些旅游政策，或者旅游的一些推销的这些‘卖点’，其实都不能够说帮他掩饰到它现在这些恶法去、不能够法停止那个阻吓性，即是吓走那些旅客，因为他(陈茂波)怎样‘涂脂沫粉’都好，这些东西都是存在，其实人家去旅游一定是安全考虑，是比较优先于你去当地是开不开心的，即是你去那里是不安全的时候，其实不会因为你放多一些烟花而吸引到更多人来。”

学者质疑放烟花缺乏长远视野和策略

恒生大学社会科学系助理教授李敏刚回应美国之音提问表示，一般市民会质疑旅客是否会为了看烟火来香港旅游，从而增加消费，政府是否能够讲得通这样的论点﹖他认为今次“每月放烟火”的政策，反映政府所谓的“良好意愿”缺乏渠道与市民沟通，财政预算案亦缺乏长远视野的策略。

李敏刚说：“(财政预算案有)很大幅度、很结构性，真的可以有很根本性的改革，其实我们都未看到，譬如最根本的强积金制度，你是不是可以有一个比较好一些的制度，去改变这件事情(强积金制度的缺点)，譬如全民退休保障这些要做，这样其实是不是做得到呢﹖但是其实似乎在这些比较长远一点的思考，以及长远一些的部署呢，我们都见不到政府是有在做，我觉得这件事情都很影响市民观感的，即是说其实大家都见到香港其实很有问题，你(政府)现在有没有一些比较有长远视角的策略去改变这些东西呢﹖这样似乎又见不到，你都是还跟我说‘夜缤纷’以及(放)烟花，其实这样可以怎样呢﹖其实你是不是真的‘有心机’(花心思)去做好这件事，或者去改变社会公平这件事，我觉得这个都是值得忧虑，以及政府似乎都没有回答会见到这种忧虑。”

民主党指烟花璀璨只瞬间 支援市民不足

民主党星期三召开记者会回应财政预算案，党主席罗健熙表示，同意预算案所提及香港国际化对本港经济的重要性，必须要让外资企业看到香港与国内其他城市有所分别，除了具体政策外，整体观感亦十分重要。

罗健熙举例表示，近日大摩前高层罗奇(Stephen Roach)在《金融时报》撰文提及“香港玩完论”震动政商界，而行政会议召集人叶刘淑仪以及政务司长陈国基，却作出一些情绪化的回应言论，给人对专家学者作人身攻击的印象，这种回应方式是否展现香港作为一个包容、多元、自由的国际大都会，值得当局反思。

罗健熙表示，相信市民对没有派发消费券会感到失望，而当初民主党亦支持继续派发消费券，是看到香港目前餐饮及零售业经营困难，希望消费券可以帮助有关行业，同时可以减轻基层市民的生活负担。至于薪俸税宽免上限由港币6千元(超过770美元)降至3千元(超过385美元)，罗健熙认为金额太低，对市民帮助不大，建议陈茂波可以考量调高上限。对于问责官员没有减薪以显示与市民共渡时艰的决心，民主党同样感到失望。

民主党交通及民政政策发言人韩俊贤质疑，当局计划每月在维港举办烟火和无人机表演的成效，他认为如果放十多分钟烟火就可以吸引旅客，其他城市早已不停放烟火，建议政府集中精力推广及扩展香港原有的特色，例如大坑舞火龙以及长洲飘色抢包山等。

陈茂波冀市民谅解 烟火预算较烟花便宜

陈茂波星期三下午在财政预算案记者会表示，由于香港政府出现财赤，支援措施力度受制约，纾困措施大幅“减甜”，希望市民谅解。

陈茂波又表示，放“烟火”跟放“烟花”不同。放烟火的成本平宜很多，而且不系是简单放烟火，会配合无人机表演，作为旅游产品，吸引更多旅客到香港“留多一两日”。他又表示，放一次烟花的预算超过1千万港元(超128万美元)，放一次烟火约100万港元(接近13万美元)，成本差很远。