頭髮易受損傷 記住8個護髮好習慣

【新唐人北京時間2024年03月02日訊】擁有健康、光澤、濃密的頭髮是每個人的夢想，但實現這個夢想可能並非易事，因受污染和污垢的影響，易造成頭髮受損及脫落等等現象出現，因此，頭髮的日常護理很重要。美容專家和毛髮學家建議養成8個保養頭髮的好習慣，愛美髮的人不可錯過。

睡覺時把頭髮紮起來

膠原蛋白美容品牌Absolute Collagen的毛髮學家和頭髮專家伊娃·普勞德曼（Eva Proudman）告訴《太陽報》，即使在睡覺時，頭髮也有可能受損。

「晚上翻來覆去會導致頭髮和枕頭之間的摩擦和熱量，這會損壞頭髮並導致斷裂。」她解釋道。

眾所周知，美髮工具產生的過高熱量可能會對頭髮造成一定程度的傷害，但大多數人並沒有考慮到睡眠時產生的熱量。

普勞德曼分享說，睡覺時保護頭髮免受摩擦和傷害的最佳方法是將頭髮隨意扎在後面，而不是扎得緊緊的。把頭髮綁在腦後確實也會造成拉扯，但如果做得正確，可以最大限度地減少夜間的摩擦。

乾頭髮睡覺

Absolute Collagen護髮品牌的專家表示，頭髮濕的時候睡覺可能會對頭髮造成更大的傷害，因為頭髮在濕的時候處於最脆弱的狀態。

高級髮型師布朗文·羅賓遜（Bronwen Robinson）告訴《紐約郵報》，濕頭髮就像「濕意大利麵條」，這意味著由於缺乏彈性，濕頭髮很容易被拉伸和斷裂。

最好的辦法是在睡覺前幾個小時洗頭，這樣頭髮就有時間風乾。

不要用毛巾擦乾頭髮

美國皮膚病學會（American Academy of Dermatology，AAD）警告不要用毛巾擦乾頭髮，應該用毛巾包住頭髮吸收水分，再讓頭髮風乾。

使用絲綢或緞質枕套

對於那些頭髮經常斷裂的人來說，絲綢或綢緞枕套會有很大的好處，尤其是當你睡眠不安穩時。

專家表示，使用絲綢或綢緞枕套可以幫助對抗頭髮纏結、摩擦和毛躁，絲綢枕套還有一個額外的好處，即不吸收頭髮中的天然油脂，從而保持頭皮水分。

羅賓遜還鼓勵使用由天然織物而不是合成材料製成的絲綢枕套，因為後者本質上會吸收熱量。如果你開始變熱，出汗可能會產生另一種不好的效果。

把頭髮包起來

如果沒有絲綢或緞子枕套，用絲綢或緞子圍巾圍住頭髮也能達到類似的效果。Absolute Collagen的專家表示，這些圍巾可以「減少摩擦，鎖住頭髮的自然水分，甚至減少髮尾分叉」。

出於同樣的原因，您在睡覺時也應該將髮圈換成絲綢或緞面髮圈。如果您不想買，專家建議把頭髮編成鬆散的辮子。

寬鬆的髮型

AAD表示，皮膚科醫生建議將頭髮鬆散地向後梳，而不是將頭髮緊緊地紮成馬尾辮或髮髻。他們還建議使用專門為頭髮造型而設計的橡膠橡皮筋，或者嘗試不會拉扯頭髮的髮型。

輕輕洗頭髮

AAD指出，將洗髮水塗抹在頭髮上可能會造成損害，應該輕輕地將洗髮水按摩到頭皮上，不要將其擦到頭髮的其餘部分，而是在從頭皮上沖洗時讓其流過頭髮。

使用免洗護髮素或髮油

皮膚科醫生還強調每次洗髮後使用護髮素的重要性。如果您的頭髮無質感、捲曲、打結或乾燥，使用免洗護髮素或髮油可能會有所幫助。

如果你的頭髮乾燥，專家建議使用含有透明質酸、椰子油或蓖麻油的滋養油。細軟髮質者可嘗試尋找含有摩洛哥阿甘油或葡萄籽油的髮油，它們可以幫助鎖住水分並讓頭髮在一夜之間恢復活力。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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