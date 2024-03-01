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（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄市農業局媒合10間企業與5個農村再生社區合作，以企業在地認購、社區盈餘回饋、弱勢家庭照顧等模式及方向共同推動CSR，凝聚產業及社區共識，打造農村共榮社區。

農業局今天舉辦合作簽署儀式，農業局長張清榮表示，高雄農村是企業推動永續的最佳合作夥伴，企業與社區合作除了能創造經濟產值，最重要的是能夠將盈餘回饋在地，讓更多人體會高雄農村的美好，讓各個產業邁向永續。

高雄市農業局與農業部農村發展及水土保持署共同推動農村再生政策，輔導社區向永續農村邁進；張清榮說，未來會有更多企業與高雄農村社區合作，共同攜手打造共融城市。

農業局今天新聞稿指出，高雄推動農村再生成果豐碩，以「宜居、宜業、宜遊」為核心理念推動社區軟硬體發展，配合農業部農村水保署推動綠色照顧、青年回留、特色農業旅遊場域等多項政策。

農業局表示，近年在永續發展的願景下，企業紛紛尋求能推動企業社會責任（CSR）、社會和公司治理（ESG）合作對象，高雄農村再生社區不論是產品研發、環境永續、企業合作及弱勢照顧等都能與在地企業密切合作。

農業局舉例，六龜區新發社區的山茶已透過農村再生政策打響名號，今年將與LA ONE及Pasadena餐廳合作，將山茶特有的香甜韻味融入餐點及烘焙食品，也與旅宿業花鄉、山澤居及美崙山溫泉度假村合作，以六龜山茶做為旅館內迎賓茶品，採購總價新台幣近百萬。

新發社區再將營收直接回饋給當地茶農，逐年提高茶葉收購價格，也藉此吸引更多茶農投入機友善農法，創造企業、社區及環境多贏發展。

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另外，旗山區糖廠社區近年以推動低碳社區為目標，透過與企業振宇五金合作優先將社區弱勢家庭的燈具更換為LED燈具及安裝太陽能設施，推動家戶綠電，未來也希望將社區運用香蕉絲研發的環保包材與更多企業合作開發各項年節禮盒。

永安區新港社區也將與知名冷鏈物流業者全日物流合作，將社區漁獲以最優惠價格、最穩定品質送給消費者；美濃區功社區將當地特色香草與長城食堂合作開發調味包與香料包；旗山區南勝社區將社區一日農夫遊程體驗與台灣教育人才發展中心員工培訓課程結合，創造社區收益、宣傳高雄農遊。（編輯：黃世雅）1130301