哈马斯的一个代表团星期天（3月3日）抵达开罗，为加沙新一轮停火进行最后的谈判。如果被视为最后的障碍得以消除，有关在加沙实施六个星期停火的协议可望成为现实。

路透社引述美国官员的话说，有关停火的协议已经“放在桌上”，这项交易已经获得以色列的批准，现在只等哈马斯点头。不过，以哈交战双方对停火谈判的进展均守口如瓶。

在哈马斯代表团抵达开罗之后，一位巴勒斯坦官员向路透社表示，交易“仍没有下落”。而以色列方面甚至对以色列代表团参与谈判都不愿作官方证实。

一位听取了谈判情况介绍的消息人士向路透社表示，如果哈马斯不首先提供一份目前仍然幸存人质的完整名单，以色列有可能不会参与开罗的谈判。不过，一位巴勒斯坦消息人士表示，以色列的这一要求目前遭到哈马斯的拒绝，因为哈马斯认为这样做为时过早。

但是一位美国官员向记者表示，“停火之路在目前这个时刻实实在在是畅通的。已经有协议放在桌上。已经有了框架协议。”

如果这项停火协议真的成为现实，这将是以哈战争持续五个月以来双方首次达成较长时间的停火，而去年11月的临时性停火只持续了一周时间。哈马斯还将释放几十名人质，而以色列也将释放几百名遭囚禁的巴勒斯坦人。

如果停火协议谈判成功，对加沙的人道援助将大幅增加，以便救助濒临饥荒边缘的巴勒斯坦人。停火也将叫停以色列正在规划的要对加沙南部与埃及接壤城市拉法的大规模攻击行动。

加沙230万人口中一半以上的人目前逃难至拉法避战。停火后，以色列部队也会从某些地区稍作后撤，以便让逃难的巴勒斯坦人返回他们之前为躲避战火而遗弃的家园。

但是新的停火协议不会满足哈马斯有关终止战争的核心要求，同时也未对100多位人质中超过半数的以色列役男的命运作出安排，因为协议规定要释放的是人质中的妇女、儿童、老人和伤员。据信哈马斯仍在加沙扣押着130多位人质，其中约30人据信已经死亡。

路透社报道说，埃及的斡旋者建议这些问题可以先放一边，并保证留待以后解决。而一位哈马斯消息人士向路透社表示，哈马斯仍然希望达成一项“一揽子的交易”。

在停火协议紧锣密鼓谈判之时，加沙的战事正在向更加残酷、更加血腥的方向演变。星期四，118名巴勒斯坦人在大批人争抢救援车队物资时丧生。加沙卫生部说，事件是以军开枪造成的，是大屠杀。

以色列对这一说法提出异议，强调绝大多数死者是在奔逃中推挤倒地被践踏身亡。

星期天又有运送救援物资车队遭到袭击的说法。加沙当局表示，一辆运送科威特慈善机构救援物资的卡车星期天遭到以军的空袭，导致至少八人死亡。以色列方面目前没有对此立即发表评论。

哈马斯武装分子去年10月7日从加沙突然对以色列南部发动大规模恐怖袭击，按照以色列方面的统计，哈马斯武装分子在袭击中除了导致1200人丧生外，还将253人绑架回加沙作为人质。以色列随即展开大规模报复性空袭和地面进攻。按照哈马斯掌控的加沙卫生部门的统计，已经有三万多巴勒斯坦人丧生，另有数千被掩埋在瓦砾堆中的人可能也已死亡。

加沙的大片土地在以色列的进攻下已经成为废墟，加沙230万居民现在也几乎全部无家可归。联合国估计，加沙四分之一的人口目前濒临人为制造的饥荒。

美国军方星期六下午与约旦合作，向加沙空投了食品和援助物资，这是拜登授权的首批紧急人道援助。

巴勒斯坦人在社交媒体上张贴的视频显示美军C-130货机向加沙沿海地区空投援助箱，第一批空投包括3.8万份餐食和援助物资托盘。美国计划进行更多的食品空投。