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（中央社記者張已亷高雄4日電）台積電高雄廠將變更為2奈米先進製程，年用電量增約9%、每日平均用水量增約30%，高市環保局今下午2時30分許召開環差會議，環評委員決議環差報告建議審核修正通過。

台積電原先規劃於高雄建2座廠，包括7奈米及28奈米廠，但因應市場需求調整，目前高雄廠確定導入先進的2奈米製程，預計2025年量產，採用奈米片電晶體結構。高雄市環境保護局今天召開「楠梓產業園區設置計畫環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。

經環評委員審議後，決議環差報告建議審核修正通過，開發單位應於22日前補充、修正報告，經相關委員、專家學者及機關確認後，提環境影響評估審查委員會討論。

環差報告指出，台積電園區因先進製程複雜度增加，用電量從原先約38萬7867（千瓦．時），增加至42萬1273（千瓦．時），每日平均用水量則從3萬3000（立方米／每天） 增加至4萬3000（立方米／每天），並且每年使用再生能源實際用電量將於2040年達100%。

地球公民基金會預估變更製程增加用電量，換算至少需22座大巨蛋鋪設屋頂型太陽能面積才能補足，並提出2項建議：第一、台積電應提出至少10年、每年10%的溫室氣體增量抵換及期程評估，第二、透過使用高雄在地與周邊鄰里社區的再生能源，帶動高雄綠能與公民電廠發展，以實際行動落實國家、高雄市與企業減碳目標，結合環境、社會和公司治理等企業永續治理，成為地方好鄰居。

台積電與會代表表示，會以汰換老舊農機、改用生物質燃料等方法，抵減新建廠區溫室氣體排放量，而針對廠區裝設屋頂型光電部分，因考量製程風險、建物安全等，執行細節還有很多需要討論的地方，會努力朝2040年廠區百分百使用綠電的目標前進，另外，台積電很早就對「全氟烷基物質」等有害人體化學物進行源頭管理，後續會盡力全面替代使用相關物質。

高雄市經濟發展局副局長王宏榮表示，高雄足以供應台積電用水及用電量，而在使用綠電部分，會協助有意願社區推動公民電廠，多元化綠電來源。

廠區用水部分，王宏榮指出，當市政再生水足夠供應後，台積電會百分之百使用再生水，不影響民生用水。（編輯：黃世雅）1130304

台積電高雄廠將變更為2奈米先進製程，預計2025年量產，高市環保局4日舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議，經環評委員審議後，決議環差報告建議審核修正通過。圖為計畫範圍示意圖。（地球公民基金會提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月4日

台積電高雄廠確定導入先進的2奈米製程，高市環境保護局4日舉行「楠梓產業園區設置計畫環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議，地球公民基金會預估變更製程增加用電量，換算至少需22座大巨蛋鋪設屋頂型太陽能面積才能補足，並提出2項建議。中央社記者張已亷攝 113年3月4日