现年80岁的美国白宫气候问题特使克里（John Kerry）星期三（3月6日）将正式卸任这一职务，标志着美国气候外交一个时代的结束。克里献身于公共服务长达40多年，包括曾任来自麻萨诸塞州的联邦参议员、奥巴马政府的国务卿。拜登总统已经任命资深华盛顿圈内人士约翰∙波德斯塔（John Podesta）接替克里。

路透社报道说，尽管在全球舞台上仍有一些对美国政策意图的疑惑，但是克里令美国在全球气候外交上具有更强的地位。

报道表示，克里在美中关系近年经历紧张加剧之际，对于恢复美国与中国的气候关系有所建树。此外，他还积极吸引私人资本参与气候变化行动。

报道说，尽管他取得这些成就，但是美国依旧成为全球最大的污染气候的石油和天然气的生产国。

克里在离任前的一个采访中表示，他计划在政府之外继续推动气候问题，尽管他没有具体说明他是否回加入任何董事会或者组织。

将在政府之外继续推动气候努力

他表示，他在卸任后将处于一个更佳位置，能够试图影响、推动、劝说和从事气候努力。

路透社表示，根据新闻报道，由于来自产业和其他团体的抵抗，拜登政府可能会削弱针对发电厂、汽车和气候财务披露的拟议气候法规。

克里2021年被拜登总统任命为气候特使。此前的特朗普政府将美国从对抗气候变化的2015年巴黎协议中退出。特朗普威胁说，如果他再次当选还会再次退出。

克里的气候问题努力受到了政治上分裂的美国国会的掣肘。克里转向建立公共-私人领域的联盟来创造推动气候问题的势头。

在《全球甲烷承诺》（Global Methane Pledge）下，近150个国际承诺减少甲烷排放，并筹集了补助资金。“先行者联盟”（First Movers Coalition）吸引了近100家大公司承诺购买对气候更友好的技术，包括美国的福特公司（Ford）和瑞士水泥公司霍尔希姆集团（Holcim Group）。

报道说，通过克里的努力，美国加入其他西方国家和银行的行列，启动了同南非、印尼和越南达成有关确保净零排放目标的“公正转型”（Just Transition）联盟，旨在关闭燃煤电厂。

报道援引分析说，克里试图寻找不同的富有创造性的方式来推动气候问题的对话。时间将判断这些倡议是否能够起飞。

维持与中国的气候对话

克里十多年前作为奥巴马总统的国务卿时提出建立美中气候关系的想法，并在新冠病毒大流疫期间和美中关系恶化期间保持了与中国的气候对话。

报道说，全球两个最大的经济体，也是两个最大污染国在气候变化上展现团结和进步，为帮助达成2015年巴黎气候协议、2021年格拉斯哥协定以及其他协议打下了基础。

2021至2022年担任白宫气候顾问的吉娜·麦卡锡（Gina McCarthy）表示，在特朗普政府时期克里与中国气候事务特使谢振华持续保持接触，这意味着美国能够在拜登政府时期全速重启与中国的气候关系。

美国未能完全兑现10年前做出的气候财政承诺，只转交了承诺的30亿美元中的20亿。尽管美国额外承诺114亿，但是这些款项需要美国国会的批准。

有分析说，克里专注私人领域的做法还没有关注到全球气候最容易受害的国家。一些分析批评克里的方式向公司高管和主要污染国家倾斜，一些发展中国家感到克里更多地关注更富裕的国家。有分析说，美国在气候变化上要改善其记录仍有很长的路要走。

美国华盛顿邮报也报道说，克里在包括新冠病毒疫情期间与中国不懈的接触和对话，为去年达成一项关键的协议铺平了道路。作为协议的一部分，北京同意与华盛顿合作减少甲烷排放，从矿物燃料向可再生能源过渡。

分析人士说，美国与中国达成的这个协议帮助去年在杜拜举行的联合国气候变化会议取得一个历史性的成果。全球近200个国家的气候谈判人员首次同意逐步废弃造成全球气温升高主要原因的矿物燃料。