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（中央社記者王承中、溫貴香、吳睿騏台北5日電）桃機跑道歲修導致班機起降延誤，引發民怨，國民黨團副書記長王鴻薇今天表示，桃機最大的問題，就是民進黨政治酬庸，上層不專業的管理，嚴重影響桃機的公司治理，她接獲桃機基層員工陳情信，直指行政院副院長鄭文燦等綠營大量安插人馬進桃機。

鄭文燦辦公室回應，鄭文燦向來尊重各機關的用人制度，並未介入桃機人事任用，酬庸之說是有心人士惡意抹黑，並非事實。

桃園國際機場公司表示，虛心接受委員和各界的批評與指教，會持續精進改善，並列為日後改善重點。

桃園機場南跑道年度歲修造成多架班機起降延誤改時，甚至部分需轉降，雖已提前於4日晚間9時恢復雙跑道運行，但仍引發民怨。交通部長王國材今天指出，跑道維修是航安很重要的一部分，一定要做，也一定會影響航班，但怎麼讓影響和民眾的抱怨比較小，會檢討盡量不讓這種事情發生。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、副書記長王鴻薇，以及國民黨立委黃健豪、羅廷瑋等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，質疑桃機公司人事酬庸，導致管理出現問題。

王鴻薇提到，桃機歲修造成「大塞機」，除引起民怨，更讓人重新檢視桃機到底發生什麼事，而桃機最大的問題，就是民進黨政治酬庸。王鴻薇談及，過去被拔官的桃機董事長王明德，就是鄭文燦桃園市長任內的副市長，現任的楊偉甫專業是土木水利，並非航空，也是典型的酬庸，桃機今天會出這種包，更是不讓人意外。

王鴻薇透露，其實在選前，她就接獲桃機基層員工的陳情信，信中直指鄭文燦等綠營大量安插人馬在桃機公司，2022年九合一大選後，桃機內部就受到壓力，要求開高缺，條件還必須薪資新台幣7萬元以上的等級，吃相難看。

王鴻薇強調，陳情書信點名目前擔任桃機公司研究員的羅碧霞，在鄭文燦桃園市長任內，囊括桃園市文化基金會執行長、桃園航空城副總等官位，現職酬庸的研究員職位，等同處長月薪高達9萬元；另一位則是羅崴駿，過去擔任鄭文燦桃園市長時期的勞動局專委，敗選後在桃機人力資源處，月薪也有將近7萬元，整個桃機由上到下都是鄭文燦的人，外行領導內行。

洪孟楷指出，國際機場排名前10名中，有6名是亞洲國家，韓國、日本、新加坡等皆有排在前10名，台灣號稱四小龍之一，桃機卻是第82名，且經過這次事件後，不知道還會掉幾名，桃機第一線人員非常用心辛苦，如果管理階層不專業，管理就會有問題，將帥無能，累死三軍。

洪孟楷質問，行政院長陳建仁是否要表達態度，王國材明天要到立法院交通委員會報告，必須有人負起政治責任。

關於桃機航班延誤事件，鄭文燦辦公室回應，行政院已要求交通部民航局及桃機公司嚴正檢討航管應變措施，並重新檢討維修工程對於航班營運調整的標準作業程序。行政院並要求桃機提早完成跑道維修，已在昨晚9時提前完工，恢復雙跑道運作。

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針對此次南跑道歲修延宕旅客行程一事，機場公司說明，會遵照交通部指示，評估不同施工方式，降低對航班營運的影響，並且協調航空公司及塔台航管部門，提前規劃單跑道運作能量，也會與航空公司加強向旅客預告，以降低旅客不便。

同時，機場公司也會持續精進機場管理，並以飛安前提為最高指標，確保機場營運順暢，持續爭取更好的國際排名成績。（編輯：張若瑤）1130305