印度尼西亚首都雅加达拥挤、污染、地震频发，地下水抽取和气候变化让这座城市经常被称之为世界上下沉最快的城市。

所有这些加上政府有意在全国1700个岛屿中分散机会与财富，导致佐科·维多多（Joko Widodo）总统2019年8月宣布计划将首都从爪哇岛前往婆罗洲，建立智能和“可持续的森林城市”努桑塔拉（Nusantara）。

印尼当局此后希望海外投资商对320亿美元的努桑塔拉项目进行投资。

现在，距离第一阶段工程计划于8月17日亮相还有几个月，中国实体正在成为这个被普遍视为维多多遗产项目的最大投资区块之一。新加坡显示出最大兴趣，其次是日本，然后是马来西亚和中国。

但提交投资意向书仅仅是这个漫长程序的第一步。这个占地26万公顷的设计计划2045年8月完成，纪念印尼摆脱荷兰殖民统治而独立的100周年。

努桑塔拉首都管理局（NCA）在北京、上海和深圳举办投资论坛和会议来接触投资商。维多多10月说，北京将在两年内成为印尼最大的外国直接投资国，超过新加坡。

肯塔基大学2021年的研究显示。中国已经在马来西亚、菲律宾、泰国和缅甸等东南亚国家的其它地区对努桑塔拉这样的智能城市进行了投资。

中国对印尼的投资通常在主要基建或产业项目上，诸如73亿美元雅加达万隆高铁项目和隶属中国电建集团的孟塔朗印杜水电站（MIHEP），这座电站将为新首都和中国国企信义玻璃控股公司在林邦岛（Rempang Island）有争议的116亿美元设施供电。

但土地产权纠纷依然没有解决。

印尼经济与金融发展研究所的经济学家安德里·萨特里奥·努格罗霍（Andry Satrio Nugroho）在接受美国之音印尼语组的电话采访时警告说，政府应该能让投资人相信努桑塔拉不存在类似的土地纠纷。

努桑塔拉首都管理局说，政府正努力将原住民和本地居民纳入土地收购和开发程序。

管理局资金和投资部副经理阿贡·维卡索诺（Agung Wicaksono）说，他们接到潜在投资商递交的345封投资意向书。

维多多在新加坡淡马锡控股公司2023年6月召开的可持续性会议上向有兴趣参加努桑塔拉建设的投资商们介绍了300个开发综合计划。印尼政府建议为对机场、收费公路、医院、购物中心和酒店等项目投资超过64万7千美元的公司提供免税等奖励。

维卡索诺说，“根据公私伙伴计划，努桑塔拉首都管理局正在同中信有限公司领导的中国联合体共同建造首都的60个居民塔楼。”

由中信集团控股58%的中信有限公司被美国众议院中共特设委员会主席、共和党众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）称为“中国最大和最重要的党控金融企业之一。”

印尼商报（Indonesia Business Post）说，马来西亚实体Maxim和 IJM也将建设努桑塔拉居民住宅。

《中国日报》说，中国铁路建设公司也有意开发努桑塔拉的交通系统，“中国企业已经一直在帮助实现维多多的计划。”

2023年9月4日的报告说，中国路桥公司、印尼中国通信建设公司和中建第八工程局都在争取参加连接巴厘巴板（Balikpapan）石油港和新首都所在地佩纳扬北巴塞尔县（Penajam Paser Utara）的收费高速公路的部分建设。

维多多根据法律两个五年任期后不能连任。他的继承人预计是上月选举得票最多的普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto），后者支持迁都计划。

维多多去年在新加坡的一次潜在投资商会议中说，“一切都好，放心，”“你们在印尼的投资将继续是安全的，努桑塔拉首都城的开发（会有）连续性。”