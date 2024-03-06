從不吸菸 美國亞裔女性肺癌高發引關注

【新唐人北京時間2024年03月08日訊】眾所周知，吸菸會增加患肺癌的風險，但這似乎並不是唯一的風險因素。儘管從不吸菸，但許多美國亞裔女性卻患上了肺癌，這讓科學家們感到困惑，並致力於更多的研究。

據美國加州的一項研究，除了不吸菸的亞裔女性之外，美國所有群體的肺癌發病率都在下降，而這些亞裔女性的肺癌發病率每年增加2%。

2021年秋天，奧羅拉·盧卡斯（Aurora Lucas）出現頑固的咳嗽和胸痛。然而，她的醫生忽視了這些症狀，只是告訴她喝熱蜂蜜水。

經過3個月的醫院檢查後，28歲的盧卡斯被診斷出肺癌3期，儘管她從未吸菸。盧卡斯是菲律賓裔美國人，她的案例是研究人員擔憂趨勢的典型代表。

雖然，從傳統觀念來看，肺癌與吸菸有關，但美國每年有多達20%的肺癌病例發生在從不吸菸者身上。在患有肺癌的亞裔女性中，超過50%的人從未吸菸。對於患有肺癌的華裔和印度裔女性來說，不吸菸的比例高達80%至90%。

科學家們對這種情況感到困惑，最近，相關研究激增。加州大學舊金山分校和紐約大學正在進行兩項重大研究，以尋找美國亞裔女性面臨肺癌高風險的原因，以及更早發現腫瘤的方法。

「比率這麼高；必須有一個解釋。」盧卡斯告訴NBC說。

去年5月，紐約大學研究人員在美國臨床腫瘤學會會議上分享了研究的初步數據，顯示對不吸菸的亞裔美國女性進行肺癌篩查比對老年人（主要是白人吸菸者）進行篩查效果會更好。

保險計劃通常只承保50歲至80歲之間、有大量吸菸史的人的篩查——幾乎不包括亞裔美國女性。現在，醫生們對亞裔美國女性肺癌病例數量不斷增加發出警報，並努力改革篩查指南，以將亞裔女性納入其中。

「作為一名亞洲女性，我被教導要保持沉默」，盧卡斯說，「我非常尊重醫生和醫務人員，所以我永遠不會真正質疑他們告訴我的事情，即使他們不明白哪裡出了問題。」

被診斷出患有肺癌時，盧卡斯正在讀博士二年級，同時計劃在芝加哥擔任特殊教育教師。她一直認為自己很健康，所以她最初將胸痛和咳嗽歸因於壓力。現在，她知道亞裔女性患肺癌的風險很高。

「還有希望，肺癌領域取得了很多進展」，盧卡斯說，她無法改變這個系統，因為它已經支離破碎，但她可以幫助人們學習並自我支持。

出生於台灣，7歲移民到美國的加州大學舊金山分校的流行病學家斯嘉麗·戈麥斯（Scarlett Gomez）說，迄今為止，針對亞洲非吸菸女性的研究已經確定了她們面臨的烹飪油煙、二手菸、空氣污染和室內煤炭供暖等風險因素，但還沒有針對美國亞裔女性的研究。

儘管如此，可能存在一些重疊。例如，2019年的一項研究發現，亞裔美國人吸入的微小污染顆粒比美國白人多73%，很可能與他們居住的環境有關。

空氣污染還可能導致基因變化，例如亞洲患者的致癌表皮生長因子受體突變率最高，這種突變會導致健康細胞不受控制地分裂並生長成腫瘤。

戈麥斯說：「我希望能看到更多的研究來解決亞裔美國人之間正在出現的這些不尋常的差異，以前我們沒有注意到的這些差異。」

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/03/08/a103859961.html