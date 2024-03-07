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（中央社記者劉世怡台北7日電）遠東油脂公司使用逾期、瑕疵原料製造乳瑪琳等產品，一審判謝姓負責人及3名員工1年2月至2年半徒刑。二審今天認定犯罪所得僅8840萬多元應追繳，並判被告各減半年徒刑，可上訴。

二審的台灣高等法院判決指出，遠東油脂公司是知名食品乳瑪琳及相關油品製造商，董事長謝榮泰因年事已高，由兒子謝賢德擔任董事長特助，實際負責遠東油脂公司的經營，為實際負責人。同案被告有廖姓廠長、劉姓副廠長及楊姓調配部門領班。

判決指出，民國95年1月1日起至103年11月間止，謝賢德、廖員、劉員明知遠東油脂公司對於所生產的商品是採取包退包換制度，退換回來的「瑕疵回收品」因已進入銷售通路，因此無法確認、控管其「污染」狀況。

不過，4人竟以「瑕疵回收品」連同廠區管線內、桶槽內及生產或精製過程中的餘料（紅油），再與其餘一般原料油混同使用，調配成「小頂好瑪雅琳」，使消費者誤認此產品是以全新原料油加工製成而陷於錯誤付款購入，遠東油脂公司因而獲得新台幣4306萬多元的價金。

判決指出，楊員另把澳洲無水奶油充作頂好瑪雅琳（鐵桶裝）等5項葷類產品及「大乳瑪琳」等5項素類產品的調配原料，使消費者誤信產品原料無虞而陷於錯誤付款購入，遠東油脂公司因而獲得4533萬多元的價金。

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二審合議庭指出，一審就產品買賣價金有所誤認，導致犯罪所得金額出現嚴重誤差，一審認定11億多元，二審認定僅8840萬多元，因此判遠東油脂股份有限公司應沒收追繳8840萬多元。

二審今天就謝賢德等被告有罪部分的刑度，改判為8月徒刑至2年徒刑，均較一審判決減輕有期徒刑6個月，仍不得易科罰金或易服社會勞動；謝榮泰部分，仍獲無罪。全案可上訴。（編輯：戴光育）1130307