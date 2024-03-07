西方遏制中企Shein 法國擬對快時尚祭重罰

【新唐人北京時間2024年03月08日訊】來關心，中國快時尚電商品牌Shein靠著低價、款式多的經營模式，迅速在美國市場擴張，但卻深陷廉價、剝削與環保爭議，引起各國政府擔憂，法國國會議員在法案中提議，應該對Shein等快時尚電商，處以經濟罰款。

一件女裝，不到200元就能入手，中國快時尚品牌Shein打著「超低價」，在美國市場急速擴張，受到Z世代年輕人喜愛，近一年內用戶數翻倍成長。然而，這家中國公司受到的批評與爭議，從沒斷過。

外國YouTuber Georg Rockall-Schmidt（2023.11.18）：「Shein面臨多項指控，其很多產品有危害物質，包含全氟/多氟烷基物質到鉛，並被指控在英國、巴西巨額逃稅，以及在美國逃稅，而它還被所有人指控大規模盜竊版權。」

Shein平均每天展示超過7千件新款服飾，並提供約47萬種不同產品，遭法國國會指控「引導民眾過度消費，製造不必要的環境污染」，並造成「不公平競爭」。法國議員提議對「快時尚」電商，處以最高售價50%的罰款。

法國共和黨議員 Antoine Vermorel-Marques（2024.02.14）：「他們整個模式是屬於快時尚與一次性時尚，因此鼓勵民眾做的，不僅僅是購買便宜、質量差的衣服，並讓消費者認為獲得一筆划算的交易，因此你別無選擇，只能扔掉它們或換成另一件，正是這種過度消費形式造成了問題。」

Shein的經營模式受到各國擔憂，並多次遭批評是血汗工廠，涉嫌使用中國強迫勞動。原本要在美國上市受到重重阻力，如今正考慮將IPO地點轉移到英國，但遭到英國零售商指控「不公平利用稅收制度」，遭到當地零售商們強烈反對。

新唐人亞太電視高健倫、趙庭譽整理報導

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