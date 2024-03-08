在经济整体走势低迷的情况下，中国今年年初的出口出现大幅增长，反映了全球需求正在恢复的积极现象。不过作为世界第二大经济体，中国在外国贸易限制和地缘政治紧张方面遭遇的挑战并未减少。

中国海关总署的数据显示，今年一至二月中国以美元计的出口比一年前同期增长7.1%，这一增幅不仅大大超过经济学家的预期，而且也高于去年12月的增幅。中国的贸易顺差创下1250亿美元新高，而且进口也增长了3.5%。

“中国正在价值链中往上升，”彭博社引用上海保银资产管理公司（Pinpoint Asset Management）总裁兼首席经济学家张智威的话说。“（这组数据）将增强决策者对中国经济的信心。”

路透社周四（3月7日）发出的报道说，中国外贸今年年初的大幅增长预示着全球贸易或已止跌回升。在中国贸易数据出炉之前，韩国、德国和台湾今年前两个月的出口都超出了经济学家们的预期，而亚洲经济特别得益于全球对半导体芯片需求的增长。

路透社之前所作的调查显示，经济学家们预计中国今年一、二月份的出口将增长1.9%，而进口则预期增长1.5%。实际数据则大大高于预期的增长。

“超过预期的数据反映了由电子产品驱动的全球贸易复苏，但这也得益于一个相对较低的基数，因为2023年一、二月的出口数据是负6.8%，”经济学人智库（Economist Intelligence Unit）高级经济师徐天辰向路透社表示。

中国国务院总理李强星期二宣布，中国今年的经济成长目标与去年相同，都是5%左右。他还承诺要改变中国严重依赖完成工业品出口和产能过剩的发展模式。

过去一年来中国经济表现不佳，增长不力。北京面对房地产业衰退、民众消费停滞、外资逃离、制造业需求疲软以及地方政府债台高筑等严重困难。

路透社指出，中国的决策者希望看到出口的持续成长，并且乐见出口再次成为中国经济成长的关键引擎。

中国官方上周公布的采购经理人指数（PMI）数据与出口数据形成鲜明对比，二月份中国制造业活动连续第五个月出现萎缩，而新出口订单则连续第11个月出现下跌。

“在考虑到出口价格变化和季节性等因素后，我们估计出口的货物量在一二月份大幅上升，达到新的高度，”伦敦经济研究公司凯投宏观（Capital Economics）中国经济学家黄梓纯（Huang,Zichun）在一份公告中指出。

“但是我们对这一增幅的可持续性有怀疑，因为出口商现在为了保住市场份额而采取减价的空间已经更为有限，” 黄梓纯说。

包括黄梓纯在内的一些经济学家认为，中国今年年初出口大幅增长的部分原因有可能是中国的制造商削价以保订单所致。

中国股市对进出口数据公布的反应相对平和。中国蓝筹股沪深300指数下滑0.32%，而香港恒生指数也微跌0.47%。