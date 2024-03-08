“当他们采矿时，就像发生了地震，”84岁的前矿工武卡辛·拉扎雷维奇(Vukasin Lazarevic)说。

他说：“我的妻子现在睡在厨房，我在另一个房间，因为卧室的天花板已经裂开，我们担心晚上可能会有危险。”

拉扎雷维奇夫妇是来自克里韦利村越来越多的抗议者的成员。克里韦利是一个距离博尔市几公里的村庄，约有700居民。博尔是中国紫金矿业集团开采和加工铜和其他矿物的大型综合体的所在地。

80岁的柳博米尔·拉迪沃耶维奇(jubomir Radivojevic)等一群上了年纪的村民是封锁主要道路的核心人物，这条道路阻止卡车和其他车辆进入矿井。

当地人长期以来一直抱怨这家中国矿业巨头于2018年接管的庞大业务造成的污染、饮用水污染和其他环境破坏。

由于塞尔维亚当局多年来对他们的担忧不采取行动，拉迪沃耶维奇和其他人感到沮丧，一月下旬走上村庄街道，封锁了通往矿井的道路，实际上切断了该矿区作业所需的供应。

2月13日，紫金矿业表示，因封锁，该矿被迫停产。

但拉迪沃耶维奇和其他人表示，他们的斗争远未结束，他们将继续封锁主要道路，为他们村庄的未来以及紫金矿业在塞尔维亚东部不断扩张的矿业运营展开一场持久的争斗。

拉迪沃耶维奇告诉自由欧洲电台/自由电台巴尔干语部：“克里韦利曾经是值得骄傲的地方。”他表示，矿山活动的增加和为扩大矿区而进行的爆破破坏了附近的财产，并削弱了村庄的基础设施。

紫金矿业于2018年在贝尔格莱德的支持下进入塞尔维亚，当时它支付3.5亿美元对陷入困境的RTB Bor公司进行资本重组，并承诺在接下来的六年内在该地投资12.6亿美元。此后，该公司恢复了这一地区的采矿业，并寻求开设新矿点，并于9月宣布投资38亿美元扩大其铜矿规模，因为铜矿在全球能源转型中发挥着重要作用，从化石燃料转向铜矿，铜矿需求不断增加。

尽管贝尔格莱德赞扬紫金矿业在振兴该国矿业并为这个巴尔干国家创造就业机会方面的作用，但该公司与当地居民之间的不满情绪却与日俱增。

在克里韦利，居民们称，为了容纳卡车和重型机械，道路已经变成了工业用道路，导致道路状况不安全。当地居民还说，土壤、空气和水受到污染，损害了农业生产，而使用炸药扩建矿场则损坏了一些居民楼。

抗议持续

尽管居民认为紫金矿业宣布暂停运营是一次成功的抗议，但在抗议者呼吁政府调解解决问题的同时，封锁仍将继续。迄今为止，谈判尚未开始。

克里韦利居民德拉甘·科西奇(Dragan Cosic)表示，尽管存在封锁，采矿公司已试图为其卡车寻找替代路线，甚至在离村庄几公里远的地方堵住一条河的水流，架起了一条路。他说，当地人告诉了塞尔维亚当局，后者下令拆除临时搭建的道路。

“他们封锁了河床，以便他们可以通过，”科西奇说。“我在自己的院子里建一个最普通的厕所—1米乘1米—都需要许可证，但中国人可以封锁整条河。”

紫金矿业多次表示，其运营遵守塞尔维亚所有法律法规，并在一份公开声明中声称，该公司积极寻求与抗议活动组织者、地方当局和塞尔维亚政府对话，“以便和平解决封路问题。”

自来到塞尔维亚以来，紫金矿业就因污染违规被罚款，2021年4月，该公司因未遵守环境标准和建设废水处理厂而被勒令停止铜矿作业。

面对公众的批评，这家中国公司通过资助当地体育队与心怀不满的社区建立联系，活动人士和监督团体称，这是试图修复其受损的形象。

亚斯纳·托米奇(Jasna Tomic)是一名居民，曾帮助起草并向紫金矿业提交了一份提案，以解决这一状况。他表示，这种情况在很大程度上源于几十年来政府试图将居民从克里韦利搬迁的努力未能取得成功。长期以来，居民们一直抱怨居住在矿区附近，当局也曾讨论过搬迁问题，但随着紫金矿业活动的增加，村民们说他们感到绝望了。

阿娜·帕特鲁西奇（Ana Patrucic）也是在2月初向紫金矿业提交的抗议者提案的起草人之一，她表示该提案主要关注的是要求公司和政府承担对村庄家庭的赔偿责任，并制定一个搬迁计划。

“通过这些要求，我们只是提请人们注意过去的分歧，但由于没有人愿意与我们接触，我们不得不通过设置路障来表达我们的不满，”她说，“人们已经意识到这是他们唯一拥有的东西，他们需要尽一切努力争取这一点。”

寻找解决方案

自20世纪80年代以来，克里韦利就被矿山包围，村庄的邻近地区遍布着一系列用于加工提取的矿石和尾矿的工厂（采矿废料的倾倒场）以及采石场。

由于这些环境以及采矿带来的相关副作用，克里韦利的居民多次要求政府重新安置他们。

前矿工、该村的长期居民拉扎雷维奇表示，20多年来，他一直在等待政府采取行动，虽然他希望紫金矿业的到来会加快这一进程，但尚未取得任何进展。他说：“他们向我们承诺了各种各样的事情，但他们什么也没做。”

塞尔维亚的矿业和能源部没有回应自由欧洲电台/自由电台的置评请求，但政府已多次承诺搬迁村民。去年10月，矿业和能源部长杜布拉夫卡·杰多维奇·汉达诺维奇表示，已经与紫金公司和村民达成了解决方案。

但村民告诉自由欧洲电台/自由电台，他们中的许多人甚至没有看到搬迁计划，也没有达成任何协议。

拉扎雷维奇说：“目前它只存在于纸上。”