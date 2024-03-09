學者：洗腦教育正讓香港向「反知識型社會」進發

【新唐人北京時間2024年03月11日訊】日前，有在香港就學的跨境學生在過境時，隨身攜帶的教科書地圖上標註的某些細節被認為不符合政治審查標準，竟遭海關人員撕去一頁，引發輿論關注。有香港學者發文疾呼，中共的洗腦手段正讓香港走向「反知識型社會」，將令香港的年輕人變得平庸、愚蠢、甚至無知。

日前有香港媒體報導，香港北區的某中二級跨境生3月5日在過境時，海關人員搜查到一本教科書，名為《現代智趣中國歷史（第二冊）》。由於書中所印中國地圖上把中國大陸稱為「釣魚島」的海島標註為「釣魚台」，南海上也沒有顯示中共官方所謂的「九段線」，海關人員發現，便將書中相關頁面撕掉，還要求這名學生簽字聲明是「自願」讓教科書被撕。

海關撕書事件被媒體曝光後，引起香港社會的輿論反彈，批判者認為海關此舉越界了，屬於反應過度。

香港教育局在回應媒體質詢時解釋稱，被撕壞的教科書是2020年通過評審後由現代教育出版社出版的，這個課本所刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」的細節，與中共官方於2023年出版的最新中國標準地圖「不一致」。

針對這個事件，現任香港民意研究所（PORI）副首席執行官的香港學者鍾劍華（Chung Kim-wah），3月9日發表題為《香港正向「反知識型的社會」進發》的文章指出，海關出入境工作人員撕書的舉動表明，他們自認為有權對香港中學的教科書進行政治審查，並有權代表中共官方「對歷史的真偽作出裁決」。而他們「裁決」的唯一的標準就是中共官方的說法，他人不能質疑。但其實，所謂「九段線」早在多年前已經被國際海事法庭宣判沒有依據及無效。

文章進一步指出，這件事充分說明，官方不惜違反國際社會的共識，也完全不理會常識，只依照中共官方的說法行事，把香港製造成了一個愚昧社會。

鍾劍華在文中感嘆，20多年前，第一任特首董建華曾推動教育改革，聲稱要「拆牆鬆綁」，對年輕世代培養「批判思維能力」。到如今，包括董建華自己都不得不推翻自己當年的觀點，「為中共今天在香港推行的洗腦教育打邊鼓」。

文章表示，對於極權專制的政權來說，最大的國家安全問題就是人民有獨立思考的能力，或者具有批判思維的傾向，「對於這一類政權，教育只能成為意識形態的工具，只能作為權勢集團的宣傳機器」。而中共在香港推行洗腦教育的終極目標，就是令香港的新世代不再渴求民主及人權保障，不再堅持憲政與法治，完全自絕於普世價值，忘記「一國兩制」曾經承諾過的一切，只能依據中共官方的所謂權威解釋來理解《基本法》上的條文，「不能質疑，只能接受」。 長此下去，香港新世代將「變得愚蠢、無知、及平庸、甚至是反常識，反知識」。

文章直言，撕書事件雖然只是一個偶發事件，但也足以構成一個案例，「說明由長官意志及極權政府制定的所謂『歷史』可以有幾荒謬，與具有國際權威的裁決及認知更可以說是背道而馳」。

文章寫道：照這樣下去，中共官方演繹的所謂為「穢史」及「偽史」，以後就會成為香港不得不依從的標準，「香港年輕世代從此將會被這些扭曲的歷史污染他們的腦袋，令他們變得愚蠢、無知，有朝一日，甚至可能成為捍衛那段九段線的人肉武器」。

事實上，香港自2012年以後，香港教育界曾掀起了對中共意識形態的運動並持續多年。2014年雨傘運動以及2019年的反送中運動的參與者多數是年輕人，表明當時香港的學校教育和家庭影響，讓年輕人依然具有獨立思考、辨別是非的能力。

然而，自從2020年中共實施《港區國安法》後，中共官方及港府就開始加緊對香港的知識分子及教育界展開打壓，並系統性對香港教師進行所謂「師德培訓」，其基本內容則是將「師德」與「國家安全」相提並論，以「愛國」為藉口，強行向教師灌輸中共的意識形態。

眼看中共的「紅色教育」不斷滲透香港，許多重視子女教育的香港人為了子女遠離中共意識形態，開始了新一輪「教育移民」。

據香港教育局7月發布的最新統計報告推算，僅在2022年，香港就流失了2萬7,000名中小學生。而港府公務員統計數據則顯示，2023年上年度，香港公務員總離職人數高達10,126人，當中有近4,000人是辭職；而在爆發反送中運動之後的三年中，中小學生淨減少人數猛增了逾10倍。

（記者竺穎綜合報導/責任編輯：趙偉平）

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