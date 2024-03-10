金福華沙茶醬含蘇丹紅 業者急澄清 有疑慮仍可退貨

【新唐人北京時間2024年03月11日訊】高雄的進口商津棧公司，日前被檢出一批從中國大陸進口，含有蘇丹紅的辣椒粉，其中有近9千公斤，流向位在南投縣的金福華食品公司，幾乎都已用來製造沙茶醬相關產品，銷往139家下游廠商。業者今天（11日）回應表示，「福寶牌」系列受到影響，主要通路是小吃店及餐廳；至於「福華牌」沙茶醬，沒有受波及。

新鮮沙茶醬，含有層次鮮香，口味濃郁，不管是加入火鍋湯底，還是佳餚調味，官網提供食譜手把手教學。產自金福華食品工廠的沙茶醬，廣受消費者好評，不過卻傳出捲入蘇丹紅風波。

衛生局稽查人員 vs. 食品廠員工：「這個批號只剩這包。」

稽查人員來到食品工廠，將一包又一包辣椒粉貼上封條。現場查獲13.22公斤庫存，但其實業者去年5月，向津棧公司進口的違規原料，總計有8988公斤。也就是說，其餘全都已經製成沙茶醬相關產品，並銷往下游139家廠商。

金福華食品集團副總經理 吳治學：「目前所影響到的產品是福寶系列，17公斤跟3公斤的東西。（通路）是到小吃店跟餐廳，還有盤商跟一些小型火鍋店。」

金福華公司官網發出聲明，強調3月1號起就已將違規原料封存，改由生鮮辣椒替代。業者也出面澄清，受到影響的55品項商品，皆為「福寶」系列，並沒有在四大超商或超市等通路販售。至於由藝人廖峻代言的「福華牌」沙茶醬，也沒有使用到蘇丹紅辣椒粉。

金福華食品集團副總經理 吳治學：「在廖峻所代言的產品，福華沙茶醬也是OK的，是沒有受到污染的。但是如果消費者有疑慮的話，我們也是會給他退貨處理這樣子。」

南投縣衛生局副局長 陳淑怡：「公司已在昨天（3/10）請下游廠商進行下架，假設你是不小心吃到類似這樣的產品，請多喝水、多吃蔬果，然後不要熬夜，適度地運動跟流汗可以進行身體上的消化跟代謝。」

蘇丹紅風波持續在全台延燒，如今金福華公司身陷其中，業者初估損失至少上千萬元。除了呼籲消費者主動拿到原購買地退貨外，後續也不排除向上游的津棧公司進行求償。

新唐人亞太電視 綜合報導

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