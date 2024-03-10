報告：微軟搜索軟件Bing幫助中共網絡審查

【新唐人北京時間2024年03月11日訊】近日，彭博社發布一項調查報告指出，微軟搜索引擎必應（bing）幫助中共當局進行網絡審查，並把這種審查延申到海外，包括美國和歐洲，而其審查的內容正是「政治敏感」的中文姓名和主題。

3月7日，彭博社網絡安全調查記者瑞安‧加拉格爾（Ryan Gallagher）經過調查後發布報告指出，中國大陸有著巨大的誘人市場，但是中共的審查制度非常嚴格，西方的很多公司不願意配合中共的審查，只好退出，如谷歌、雅虎。還有西方的很多網絡公司如臉書（Facebook）、Snapchat和X（前Twitter）在中國大陸根本不能用。但微軟卻能在中國運營，其原因何在呢？

報告揭示，微軟一直和中共當局保持著良好的關係，並且遵從中共當局的網絡審查制度。

報告說，「自2009年以來，微軟一直按照北京的審查要求運行本地版本的Bing」，「微軟聯合創始人比爾·蓋茨長期以來一直主張與中國（中共）密切合作，還駁斥了有關審查制度和中國對技術影響的擔憂」，微軟因此獲得的回報是，「在2023年的五個月內和今年1月，必應搜索再次超越百度。」

報告指出，蓋茲於2020年辭去微軟董事會職務後仍繼續拜訪中共領導人。他於2023年6月會見了習近平，會見期間，習近平稱蓋茲是他的「老朋友」。

蓋茲還曾批評谷歌2010年退出中國大陸的決定，他認為中共的網絡審查力度「非常有限」，在那裡建立繁榮的互聯網會產生「積極的影響」。

微軟必應的審查

報告說，十多名微軟現任和前任員工以匿名接受了加拉格爾的採訪，首次向外界披露了微軟在中國大陸的審查體系，該體系的重點是包含數千個網站、詞語和短語的「黑名單」並且，這個名單還在不斷擴大。

「黑名單」（也稱「敏感詞」），包括了中國版Bing的中文和英文搜索關鍵詞，如「坦克人」（tank man）、「民主」（democracy）、「人權」（human rights）、「六四」（six four）、「天安門大屠殺」（Tiananmen massacre）、「達賴喇嘛」（Dalai Lama）、「小熊維尼」（Winnie-the-Pooh）、「新疆」（Xinjiang）、「中國審查制度」（China censorship）等等，不勝枚舉。

報告說，「在中國，必應清除了西方新聞網站和維基百科」，「在搜索中國新疆地區少數民族維吾爾族遭受虐待的相關內容時，結果中沒有關於侵犯人權和集中營的具體內容；取而代之的是國家媒體的新聞報道……」。

搜索這些敏感詞的用戶會收到微軟的通知，「根據當地法律要求的通知，（搜索）結果已被刪除。」

相反，如果搜索結果是由中共官媒報導的，則都可以在Bing上搜索到。據微軟員工表示，因為這些中共官方網站已被列入「白名單」，這意味著這些中共的信息永遠不會被屏蔽。

微軟的自我審查

據微軟員工透露，中共官員有時會聯絡微軟的律師，告訴微軟哪些特定話題是禁區，他們有時甚至可能會直接向微軟指定需要刪除的內容。

隨著時間的推移，微軟自己也掌握了如何預測中共何時會對何種特定類型的內容提出禁令的技巧。

加拿大多倫多大學公民實驗室的研究人員在2023年4月發布的一份報告中，分析了中國版Bing中約50萬個經過審查的關鍵字和名稱。他們發現，Bing的審查體系總體上比百度少，但在限制政治和宗教方面的內容則比百度更為激進。

微軟前員工表示，這種自我審查是個簡單的商業決策。「如果你查『6/4』，我們什麼也不會顯示」。

微軟表示，它不會使用自動化來識別要禁止的新內容，而是通過中國本地人工審核員通過新增或刪除內容來建立實時的黑名單，並檢查自動化系統標記的內容。在中國，這由一小群工程師負責，其中大多數是中國公民。微軟中國辦事處的大多數員工也都是中國公民。據員工稱，參與審查工作被認為是高度敏感的，在公司內部也受到嚴密保護。

「主題清單（即黑名單）隨著時間的推移而變化」，一位在中國Bing工作過的前工程師回憶說，「如今，『小熊維尼』的搜索會受到審查，因為『小熊維尼』被用作對習近平的貶義詞。在現任政府之前，這個詞本來是沒問題的。」

無論怎樣變化，「黑名單」幾乎總是會越來越長。四名曾在Bing工作過的前微軟員工表示，在長達八年的時間裡，他們彼此獨立地向經理和同事都表達了對審查範圍不斷擴大的擔憂。

中國版Bing的審查擴大到美國和歐洲

2021年6月4日前，美國和歐洲的微軟Bing的用戶也注意到了一些「奇怪」的事情，Bing已經停止展示關於「坦克人」的照片。

當用戶搜索「坦克人」時，Bing的回應是：「沒有關於『坦克人』的搜索結果。檢查您的拼寫或嘗試不同的關鍵字。」

對於這次「意外」，微軟公司發言人將其歸咎於「意外的人為錯誤」。

據三位知情人士透露，微軟「不小心」將其用於中文版Bing的「黑名單」應用到了全世界。

這也無意中讓人們看到了微軟Bing與中共合作、清理網絡「敏感內容」的做法和結果。

報告認為，這起事故表明，微軟Bing想「熊掌與魚翅」兼得是多麼困難，他們既想在中國大陸運行嚴格審查的版本，又想在世界其它地方運營一個開放版本，但審查版本就會污染無審查的版本。

報告表示，「技術的不自由使用可以跨越國界」，報告引用了之前加拿大公民實驗室的研究指出，必應的「自我建議」 (autosuggestion)功能已經在審查在國際上的用戶（包括美國和加拿大），而其審查的內容正是政治敏感的中文姓名和主題。

報告認為，只要微軟留在中國，是不可能找到一個搜索引擎的「溫和版本」，因為問題的根源是中共政府，微軟無法改變中共政府的行為，「你真正需要的是從根本上改變（中共）政府本身」。

（責任編輯：李酈）

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