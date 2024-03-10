近代印刷術最早可追溯至中國宋朝，而西方更將此技術發揚光大。走過千年歷史與人類生活息息相關，著眼當下所謂「綠色印刷」，講求的是與生態共存的美好未來。

by 美麗佳人編輯部 與 派脆克- 2024/03/10 更新

插畫／＠claire__illustration

把字印在紙張上，日常身邊放眼望去，無一不和印刷有關係，小至名片傳單，大至廣告看板等等，都和印刷脫不了關係。台灣的印刷業始於1930年代，在1946年後逐漸穩定成長，在六○年代受惠於紡織成衣產品大量外銷，印刷的需求也逐年成長。面對時代的變遷，也讓印刷業逐漸尋求轉型的契機，傳統印刷與數位印刷也因應不同需求，提供了自身的價值與產值。

為逐漸符合在 SDGs 中「永續的消費與生產模式」，在傳統印刷產業中，也興起了綠色印刷技術的革命（The Revolution of Green Printing Technology）。此應對的方式包含了環保墨水、低溫 UV 固化墨水以及環保紙張等。更進一步檢視環保墨水的成份，則是以植物油作為主要成份，相對於傳統石墨基墨水，減低對環境傷害。而水性墨，是以水為溶劑，減少有害有機溶劑使用。UV 固化墨水則是使用紫外光來固化，避免了傳統乾燥方式，產生揮發性有機化合物。環保紙張方面，再生紙減少森林資源消耗、FSC 認證紙張則是來自經認證及負責任的森林管理區域，無氯紙張是在製止過程中無使用氯氣，減少對水體的污染。

在節能設備方便，則比傳統機具有更高的效能比，不僅消耗的能源更少，也減少了浪費與碳排放。在廢物管理方面，數位直印減少了製版過程，而在印刷過程優化中，可以透過技術與設備的改進，減少錯誤和重印，兩者都直接減少了廢物的產生。除此之外，優化空調系統也是必須的，良好的空調系統可以避免因濕度與溫度變化導致的印刷問題，對空調系統進行定期維護和使用節能模式，都能節省大量能源。而環保講求的使用後的回收利用更是永續的重點，包含紙張、墨水、鋁版、塑料材料回收以及廢水處理等的妥善管理運用，都能讓印刷產業在講求綠色的發展中，成就自身的最大經濟價值。

2023年 Drupa 第八次全球印刷趨勢報告更指出，全球印刷業前景看好台灣印刷產業發展至今，已是相當成熟且專業領域，在國際上也具有十分的競爭力，擺脫夕陽產業定義，找到成為市場朝陽的獨特性，尋求跨領域結合其他技術。更重要的是，跟上國際趨勢，響應環保議題，用字「印」照出綠色雙贏的理想遠景。