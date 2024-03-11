巴勒斯坦人开始庆祝穆斯林斋月（Ramadan）之际，以色列据报星期一（3月11日）在加沙地带进行了新的打击行动。

在暴力持续发生前的几个星期，埃及、美国和卡塔尔等国进行了多轮谈判，希望确保以色列和哈马斯武装组织在斋月前实现新的停火，包括释放哈马斯在加沙扣押的人质以及以色列释放巴勒斯坦人囚犯。

哈马斯谈判者上周在离开开罗谈判时说，停火谈判这个星期将恢复。

以色列军方表示，打击行动包括在南加沙的罕尤尼斯和其他地区以及加沙中部发动空袭和地面攻击。

加沙卫生部星期一说，在过去一天，有67人在以色列的攻势中被打死，而自去年10月冲突开始以来，已有至少31.112人丧生。

美国陆军的一艘舰只继续驶向地中海，以开始在加沙海岸修建一个临时码头，为向饥饿中的巴勒斯坦人运送更多人道主义救援物质提供通道。

最终的计划是从临近的塞浦路斯向加沙的这个临时码头运送更多的食品和医药供应。以色列会先检查这些货物以确保其中没有为哈马斯武装分子提供的武器。

急需这个临时码头是因为加沙没有港口设施，而自2007年哈马斯控制加沙以后，加沙一直处于以色列海军的封锁中，几乎一直没有直接的海上运输。

一艘装载食品救助的西班牙慈善船只预计很快从塞浦路斯启航。非政府组织“张开双臂”（Open Arms）说，该机构的这艘船将载有由其合作伙伴、美国慈善机构“世界中央厨房”（World Central Kitchen）提供的200吨食品，在临时码头建好后，将这些食品卸载在加沙海岸。

以哈冲突始于去年10月7日。当时，哈马斯武装对以色列发动了骇人的恐怖袭击，打死了据以色列统计的1200人，并将大约250名人质劫持到加沙。

联合国警告说，数以十万计的巴勒斯坦人在挨饿，而由于以色列的限制和安全问题，过去五个月每天从陆地进入加沙的救援卡车的数量远远低于冲突开始前的每天500辆。

美国中央司令部和约旦皇家空军星期天对加沙进行了一次联合人道救援空投，向加沙投放了11,500多份餐盒，以及其他食品，包括大米、面粉、意大利面以及罐头食品等。

不过，有关官员说，这些空投不足以满足加沙广泛的食品需求。一天前，一个空投的食品托板砸死五人。

（本报道的一些内容来自美联社、路透社和法新社）