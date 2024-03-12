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（中央社記者田習如布魯塞爾12日專電）歐洲議會大會今天表決通過5項加速綠能轉型的法案，包括防堵企業將產品「漂綠」的不實宣傳、為建築節能減碳設定階段目標、放寬零碳排卡車的載重限制，以及工業、畜牧等污染排放的新規定。

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡召開全院會議，是6月全面改選前的倒數第2次大會，因此有多項法案要趕在換屆前過關。

今天大會表決通過歐洲聯盟「綠色聲明指令」（Green Claims Directive），目的在補充已完成立法的「消費者賦權綠色轉型指令」（Empowering Consumers for the Green Transition Directive），提供更具體的產品資訊規定，防止企業「漂綠」。

根據「綠色聲明指令」，企業在推出任何環保行銷的聲明前必須申請許可，這些聲明將由獲認證的查核機構在30天內評估完成；違反規定的企業可能被暫時取消參與公共採購標案資格或被處以年營收4%以上的罰款。

歐洲議會在歐盟執行委員會（European Commission）的草案中加入新條款，幫微型企業「網開一面」，排除他們受這項指令規範，並使中小企業適用該指令前有一年緩衝期。不過今天的表決只算完成法案一讀，須待下半年新議會上任後走完所有程序。

在此之前，歐洲議會和歐盟部長理事會（Council of the European Union）兩大立法機構已先後在1、2月完成前述消費者賦權指令的立法。歐盟27個成員國將有2年期限將該指令落實為國內法律。

這個指令禁止企業在未獲證明前隨意使用環保詞語來宣傳產品，例如「環境友善」、「天然」、「生物可分解」、「氣候中立」或「生態」等。環境永續的標章也將受到更嚴格規範，沒有根據的產品耐用度聲明也被禁止。

根據執委會報告，歐盟市面上有超過230種「綠色標章」，且超過一半的企業綠色宣傳資訊模糊不清或具誤導性，還有40%的綠色宣傳完全未經證實。

兩大立法機構並為消費者賦權指令增加新規定，禁止企業只做碳排放補償計畫（carbon offset，或稱碳抵換，指企業透過投資其他地方的減碳計畫或透過碳交易市場買碳權來抵銷本身碳排），生產過程未實際減碳，就將產品標示為「碳中和」或宣稱產品已減碳、對環境有正面影響等。

歐洲議會今天另表決通過「建築節能指令」（Energy Performance of Buildings Directive）修正案，以達到2050年前溫室氣體淨零排放的「碳中和」目標。建築占了歐盟境內溫室氣體排放量的36%。

「建築節能指令」自2002年公布以來歷經數次修正，根據最新修正案，到2030年所有新建築必須是零碳排，新公共建築則提前在2028年達成零排放。此外，歐盟國家必須設法在2030年前使16%能源效率最差的非住宅建築翻新，境內所有用化石燃料產生暖氣的鍋爐也須在2040年前退場。但農舍和歷史建築不必適用新法。

議會另通過一項立法決議案，要求執委會針對「綠色卡車」載重量提出指令，因為這些零碳排貨車使用的電池或氫能源裝置占用許多空間和重量，載貨量相對比汽油貨車少，因此議會希望放寬歐盟原本的車長和載重量上限，讓這些卡車可多載4噸，以使運量變多、次數變少，更有效促成貨運朝綠能轉型。

此外，歐洲議會通過「工業排放指令」（Industrial Emissions Directive，IED）修正案及「工業排放入口規則」（Regulation of the Industrial Emissions Portal）新法，設定更高的空氣、廢水和土壤排放標準，以降低污染。

根據歐洲議會新聞稿，工業和大型畜牧業的污染帶來氣喘、支氣管疾病和癌症等，危害人體健康和環境，新規定將適用於一定規模以上的養豬場和家禽場，但有機和戶外飼養的業者可除外，並責成執委會在2026年底前評估是否擴大範圍，包括納入養牛業。

這兩個污染防治新法尚須經歐盟部長理事會通過。（編輯：郭中翰）1130312