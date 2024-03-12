桃園市政府衛生局2月21日至保欣公司龜山倉庫抽驗中國進口辛香料，檢驗結果今（12）日出爐，其中1件八角茴香檢出殘留農藥超過容許量，另1件肉桂初步檢出有重金屬反應，衛生局表示，已移請來源所轄衛生局後續辦理，業者如對檢驗結果有異議，得依食品安全衛生管理法第39條規定，於收到通知後15日內申請原檢體複驗。

衛生局說明，此次抽驗4件辛香料為花椒粒、八角茴香及肉桂及1件白胡椒原粒，其中，八角茴香檢出殘留農藥「待克利(Difenoconazole) 0.09 ppm」超過農藥殘留容許量標準（0.05 ppm），已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款可處新台幣6萬至2億元罰鍰。

另外，肉桂檢出重金屬「鉛 2.12 mg/kg」及「鎘 1.0 mg/kg」，雖超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」（限量標準：鉛 0.3 mg/kg、鎘 0.2 mg/kg），但考量產品因脫水導致重金屬相對濃度改變的可能，仍須依實際脫水或復水倍數回推計算結果，全案皆移請來源商所轄衛生局後續辦理。

衛生局表示，若食品中重金屬超過限量，違反食品安全衛生管理法第17條規定，經命限期改正，屆期不改正者，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

衛生局呼籲食品業者應落實自主管理，選擇信譽良好的供應商，要求來源廠商提供檢驗合格證明，且應確保製售產品符合食品安全衛生管理法規定，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴。